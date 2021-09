Herrera: "La euroorden sobre Puigdemont estaba vigente gracias a la perseverancia de Llarena y Europa lo sabe"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan principalmente la detención de Carles Puigdemont y la situación del volcán de La Palma.

Respecto a la erupción de Cumbre Vieja, Herrera ha recordado que en las últimas horas han tenido que utilizarse máquinas quitanieves para quitar ceniza. 2Ha sido una noche de explosiones con un ritmo que se ha acelerado", apuntaba, y conectaba con COPE Canarias para conocer la última hora desde allí.

"La lava avanza muy lentamente y se ensancha. Las explosiones más fuertes sacudían esta noche a los palmeros", contaba Santiago Morollón. Que además recordaba el testimonio de una profesora, cuyo centro de trabajo se ha venido abajo y que ahora se pregunta donde van a estudiar esos niños, si ni siquiera tienen casas.

Carlos Herrera cerraba la conexión recordando que tenemos "el ojo puesto a lo que vaya ocurriendo en la isla cuando no paran las explosiones" y pasaba entonces a hablar del tema de la jornada, que es la detención de Carles Puigdemont. "Ha sido detenido en Italia, ¿pero qué hacía allí? ¿Por qué se arriesga y se mueve por Europa?", preguntaba el comunicador.

"Iba a una colonia llamada Alguer, uno de sus territorios de confort. Llega al aeropuerto y se presenta la policía italiana pero, ¿por qué sabía la policía que llegaba? Seguramente le haya informado la Policía española, recordando que había una euroorden", recordaba los hechos.

Arrancaba entonces una reflexión sobre como se pueden desarrollar los hechos a partir de ahora. "Según como acabe esto, la pareja entre Aragonés y Sánchez se tambalea. No es fácil hacer pronóstico, hay alguna certeza pero muchas incertidumbres. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Han ejecutado una orden de busca y captura incorporada a un registro. Este tipo puede llegar y no darse cuenta pero en cuanto hace un poco de ruido la policía contraste y le trincan", eran las palabras de Carlos Herrera.

Para continuar recalcaba la vigencia de la euroorden, "la orden de detención estaba vigente gracias a la perseverancia de Pablo Llarena, que es un señor discreto y trabajador que nunca dejó sin efecto la euroorden y toda Europa sabe eso. Es verdad que ha habido países como Francia que no la han ejecutado, pero seguramente porque Francia tiene dudas del alcance de la inmunidad como parlamentario europeo".

"Ahora está a disposición judicial y el juez decide. Puede ponerlo en libertad, adoptar alguna medida cautelar... La defensa que va a decir dice, oye mire italianos. Escocia, Bélgica, Alemania, Francia, algunos se han negado a detenerle, otros a entregarle. Hay una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE la negativa de la justicia belga promovida por el juez Llarena", explicaba el comunicador.

Contaba entonces el proceso a seguir en Italia. "La justicia italiana oirá las partes y también la fiscal italiano, que debe defender los intereses de España como estado requiriente, entonces el juez decide si entregarlo o no. ¿Qué es lo no descartable?. Que esa cuestión prejudicial provoque la litispendencia, que es esperar una resolución judicial que condiciona el desenlace de otra. Si el juez italiano dice, yo soy soberano y a mi me importa muy poco lo que diga el tribunal de justicia europea, porque esa cuestión prejudicial ha surgido entre España Bélgica, por lo que a mi no me afecta, entonces sí puede conceder la entrega".

"Si el juez italiano puede conceder la entrega por un delito o por los dos, sedición y malversación, preferentemente el segundo y eso se lo pone más difícil al supremo. A eso se negó Llarena en su momento. Oye no, para que venga aquí, pague una multa y se vaya a su casa no, para eso que se quede en Bélgica", explicaba Herrera.

"Si fuera solo por malversación y en España se aceptara, prepara lo que debe, tendría una rebaja e impediría a Llarena tomar medidas cautelares contra él. Y podría llegar a Barcelona, romper con Esquerra y presentarse a unas elecciones y ganar, y declararse el presidente de la república por declarar. No es tan fácil verlo sentado en el banquillo", concluía el comunicador.