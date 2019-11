Herrera al "burgués" Iglesias tras criticar a la monarquía:¿Por qué no hablas del disparate de las repúblicas?

Entre los asuntos que ha tratado Carlos Herrera en su monólogo de las 06:00 ha estado el acto que organiza Unidas Podemos contra la monarquía en el día de hoy. Aunque ayer su líder Pablo Iglesias ya se pronunció en un acto con jóvenes antifascistas en contra de la monarquía. Así lo ha analizado el comunicador:

"Seguro que este burgués, Iglesias, con el tiempo tendrá la respuesta para todo. Ayer ya le dio la charla a los antifascistas y progresistas sobre qué mala es la monarquía en la historia de España. Ya saben: monarquía, símbolo de corrupción, de imperio, de elecciones amañadas, de sufragio censitario, de límites al desarrollo constitucional y el desarrollo democrático. La monarquía no es algo de lo que ningún español demócrata pueda enorgullecerse, eso dijo, y claro cuando la gente estudia Historia descubre que los héroes son otros. Claro, claro... y ¿por qué no cuentas qué disparate han sido las dos repúblicas de España? La primera que acabó con el disparate más grande en la organización territorial cantonal, presidentes subiendo por la carretera a París, otros diciendo lo que decían, Estanislao Figueras sin ir más lejos.. Aquella especie de opereta bufa.. y ¿por qué no cuentas cómo acabó la segunda? En una Guerra Civil, en un enfrentamiento absolutamente despiadado entre unos y otros. ¿Por qué no cuentas la historia entera? Y si usted pertenece a esa mayoría de españoles que, según las encuestas apoyó, a la monarquía parlamentaria, la monarquía constitucional votada en una Constitución mayoritariamente por todos, que sepas que Pablo Iglesias, que este cuentista, ya le ha quitado de los demócratas de un plumado".