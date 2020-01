Herrera analiza la complicidad de Trapero con el independentismo: de su ascenso a las paellas en Cadaqués

Carlos Herrera ha dedicado parte de su monólogo de la seis de la mañana a analizar la implicación del mayor de los Mossos, José Luis Trapero, en la organización del referéndum independentista del pasado 1 de octubre. Hoy la Audiencia Nacional lo juzga y el comunicador ha querido referirse al respecto:

"Trapero declaró en el juicio del Tribunal Supremo y dijo que advirtió sobre el incumplimiento de la ley, lo cual le valió la condena a su superior, al señor Forn. Ahora no se explica que él advirtiera sobre el incumplimiento de la ley y que al día siguiente los Mossos no cumplieran la ley, no cerrando colegios. Así era la actuación de los Mossos, era una total, bueno, complicidad absoluta con los organizadores del 1 de octubre. Complicidad absoluta y eso es lo que tiene que dilucidar el tribunal. La Fiscalía lo tiene fácil para mantenerse tanto si quiere en la acusación de rebelión o para sedición. Ya veremos el caso, en fin, con Dolores Delgado y la desjudicialización de la política. Trapero es un personaje clave en el golpe separatista porque si el proceso hubiera sido una novela, el novelista lo habría tenido todo a favor para trazar un personaje como él: perfil castellanoparlante, hijo de emigrantes de Valladolid, de un barrio obrero llega a la cúpula de los Mossos, bien colocado en el mundo independentista, fue elegido por delante de compañeros con más experiencia. Y con el tiempo, gracias a una indiscreción de Pilar Rahola, se supo que compartía paellas en Cadaqués con lo más florido del poder en Cataluña. Bueno, menuda fiesta: camisa hawaiana, Carlos Puigdemont, Laporta y compañía cantando estás canciones idílicas...".