Herrera alaba la cintura del Rey al esquivar las faltas de respeto de Laura Borrás y los independentistas

Carlos Herrera se ha referido en su monólogo de este viernes 7 de junio a las seis de la mañana a la ronda de consultas del Rey. En concreto a las faltas de respeto que tuvo que sufrir por parte de la representante independentista Laura Borrás (JxCat). Sobre esto, afirmaba Herrera:

“De lo de ayer, por cierto, hay que alabar la cintura del Rey para no dejarse vacilar por los separatistas y esta indocumentada llamada Laura Borrás, que representa a JxCat. Esta hace lo que hacen algunos cuando van a ver al Rey. Salen de allí que parece que le han leído la cartilla. “Le he dicho que los catalanes no tenemos Rey”, dijo. A ver, bonita, ¿tú has ido puerta por puerta hablando con todos los catalanes?, ¿o es que padeces la enfermedad endémica de los nacionalistas que piensan que representan a todos los catalanes?"

"No sólo tenéis Rey, el mismo que yo además, sino que no tenéis la república. "La república no existe idiota", dijo el mosso a un manifestante. Pues igual. Lo que tenéis es un bobo haciendo el payaso por Europa, creyéndose el exiliado moral de Cataluña y es un fugado de la justicia. Eso es lo único que tenéis", espetó Carlos Herrera a la diputada de JxCat, Laura Borrás, en su primer monólogo de 'Herrera en COPE' del 7 de junio.

"Además, dijo que Puigdemont tenía el mensaje de que le gustaba más como Príncipe de Gerona que como Rey. Y él le dijo que en eso coincidía, que le gustaba más como alcalde de Gerona que como presidente de la Generalidad de Cataluña”, concluyó Herrera a las seis de la mañana.