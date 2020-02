La lección de Rosa Díez a Iglesias después de que él pida movilizarse "contra la ultraderecha"

La exdiputada Rosa Díez ha negado este viernes que el PP se haya puesto en contacto con ella para liderar una supuesta candidatura de populares y Cs para las próximas elecciones en el País Vasco. "No me han llamado. Igual les gustaría verme entretenida en eso, pero me verán en otras cosas", ha dicho a las preguntas de Carlos Herrera sobre esta cuestión.

En el repaso a la semana política a través de tres de sus tuits, Díez ha asegurado que el PSOE "no está del lado de la democracia" y se ha pasado al bando "de los malos". "No espero nada de Rufián y compañía. Tipos que han dado un golpe a la democracia. Pero al presidente del Gobierno tengo derecho a exigirle que respete y obligue a respetar a las instituciones democráticas y al Jefe de Estado. Lo más grave que tenemos en España es que uno de los partidos que fue clave en el 78 para transitar de la dictadura a la democracia se ha cambiado de bando y está con los malos. Con los que quieren destruir el orden constitucional. El PSOE no está del lado de la democracia", ha dicho.

Díez también ha criticado a Iglesias por pedir a la sociedad movilizarse "frente a una ultraderecha y una ultra-ultraderecha irresponsables". "Que salga el socio de Maduro, el que se hace fotos de Otegui, el que convocaba manifestantes para rodear el Congreso y llame a la movilización es tremendo. Sí, hay que movilizar a la sociedad civil pero para defender la democracia de ellos. Se han convertido en enemigos de la España plural y democrática. Levantan fronteras entre españoles y quieren arruinar la democracia. Pues sí, hago un llamamiento a la movilización cívica para defenderla de gentuza como los socios de los dictadores extranjeros y los socios de los sediciosos y terroristas españoles", ha dicho muy tajante.

Por último, Díez tilda de "aberrante" la reunión de Sánchez y Torra y la imagen le recuerda a una famosa cinta. "Me recuerda a la película 'Sopa de ganso'. Dos presidentes de república ficticios con honores de jefe de Estado. No me extraña que Sánchez diga que está emocionado. ¡Normal porque es la primera vez que lo reciben como tal!", ha dicho. Por último, ha recordado que la mesa de diálogo es consecuencia de un chantaje, además de inúltil "y un síntoma más que evidente de que no se respeta la democracia".

Lo más vergonzoso no son los insultos de quienes ya han demostrado ser enemigos de la democracia y de las instituciones que la representan; lo más vergonzoso, a la vez que peligroso, es el silencio cómplice de Sánchez, Presidente del Gobierno de España. pic.twitter.com/eHyMCBVWtl — Rosa Díez (@rosadiezglez) February 4, 2020

No podemos aceptar como normal que el Presidente del Gobierno de España legitime a un Presidente Autonómico que ha sido inhabilitado por los tribunales . Sánchez blanquea a Torra al ir a verle en esta circunstancia; da igual si acuerdan o no: lo aberrante es la reunión. — Rosa Díez (@rosadiezglez) February 6, 2020