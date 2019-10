Herrera, de persona a persona: así es su nuevo spot

Estar con Herrera es estar en COPE. El comunicador líder de la radio española es el protagonista de una nueva campaña de publicidad que avanza la esencia pura de "Herrera en COPE", el programa que cada mañana sintonizan más de dos millones y medio de españoles. Una audiencia que valora el bagaje profesional de un comunicador que informa, analiza y entretiene. Con el propósito de subrayar esta apuesta por el auténtico periodismo, Herrera es el rostro principal de una serie de spots que sorprenden y, sobre todo, reafirman a COPE como emisora líder en información y entretenimiento. Y es que solo en COPE suenan los comunicadores más valorados del panorama radiofónico.

"No tengo el placer de conocerle. No sé cómo llama, no sé cómo viste o cómo piensa. No sé cuál es su perfil de Twitter. No sé cuáles son sus sueños o sus ambiciones. Ni dónde está y qué está haciendo. Sólo sé que me pasaría la vida hablando con usted cada mañana", señala Herrera en el anuncio.

La fórmula de éxito de Carlos Herrera es sencilla: la autenticidad, la cercanía a la noticia y el tono divulgativo son los elementos que han convertido a “Herrera en COPE” en el programa que más crece de la radio generalista española. Y a Herrera, en el comunicador más valorado y creíble en España.

La campaña se difundirá en televisión, entornos digitales, redes sociales y COPE.es y forma parte de la serie de acciones que se están llevando a cabo para acercar los contenidos del programa y la figura de Carlos Herrera a sus oyentes.