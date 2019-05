Herrera retrata al "indecente" de Ortuzar por sus críticas a Rivera

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, dijo el jueves que Albert Rivera "estaba en su derecho" de hacer un acto político en Ugao-Miraballes, pero le acusó de utilizar a las víctimas de ETA en campaña electoral. Rivera acudió ese día al municipio vizcaíno de Ugao-Miraballes, localidad natal del etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, "a honrar a las víctimas del terrorismo", y Ortuzar aseguró que no le gustaba "y a las

víctimas tampoco, que se les utilizara para fines partidistas" y en campaña electoral. A su entender, "estigmatizar a todo un pueblo por una persona" que nació en ese municipio "es una auténtica barbaridad".

En su monólogo de este viernes, Carlos Herrera ha respondido con contudencia a Ortuzar por estas palabras. "Ya que hablamos de indecencia... hablar de indecencia y del PNV viene siendo lo mismo. Y hablar de indecencia y de Andoni Ortuzar viene siendo lo mismo. Una redundancia si me lo permiten. Miraballes, el pueblo de Josu Ternera. El asesino detenido hace una semana. En Miraballes se organiza una manifestación en apoya y homenaje a Ternera, que no motiva que estos indecentes con Ortuzar a la cabeza digan ni una palabra. Y luego va Albert Rivera - que yo no sé quién le aconseja a Rivera que haga estas cosas. Pero quien se lo aconseja tiene arrestos - con una mujer de también muchos arrestos, que es Maite Pagaza, y se manifiestan en Miravalles. Y hacen un acto de homenaje a las víctimas. Entre pitadas, gritos, sirenas, insultos... y protegidos por la Ertzaintza. Es un gesto valiente y tienen todo mi reconocimiento. Al próximo voy con ellos", ha dicho Herrera.

Herrera ha afeado a Ortuzar que diga que Rivera haya ido a estigmatizar a "nuestros" pueblos y que use a las víctimas. "Éste, que a las víctimas no les ha echado cuenta nunca en su vida. Como el resto de esta gentuza. Vamos a ver, Ortuzar. Los pueblos de la comunidad autónoma vasca como Miraballes se estigmatizan solos. Y los estigmatizan la gente con la que gobernáis vosotros, que son la gente de Bildu. La gente de ETA. Y que a un español por ir a un pueblo de España se le insulte, se le acose, no se le respete y se le digan todas las cosas que le has dicho tú es absolutamente indecente. Claro que tiene derecho a ir a Miraballes y tiene derecho a decir que no les han callado con tiros y no lo van a hacer con sirenas. Los que han sufrido son los que han sufrido, no precisamente tú. Ni tú, ni la gente del PNV, ni la gente de Bildu. Los que han sufrido son los que han puesto la nuca, que son quienes iba a homenajear Rivera. Y a los que deberíais haber homenajeado gente como tú, algo que no habéis hecho en vuestra vida", ha concluido.