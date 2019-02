Herrera: "Sánchez es el tipo con más caradura desde Viriato"

Carlos Herrera ha abierto 'Herrera en COPE' este martes haciéndose eco de las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su entrevista en la noche de ayer lunes en La 1 de Televisión Española, donde aseguró que no ha pactado con los independentistas durante su breve mandato: "Será porque los independentistas no han querido, porque sentarse a comerse el corazón se han sentado debidamente todo el tiempo que han querido, con los formatos que han querido los independentistas y soportando las humillaciones que han querido los independentistas".

Además, Herrera ha indicado que "si no tiene más remedio", Sánchez "volverá a pactar con ellos". A las 6.30 ha criticado las palabras del jefe del Ejecutivo de que le están aplicando "un cordón sanitario". "Es el tipo con más caradura desde Viriato", ha dicho Herrera. "El profesional más profesional de los cordones sanitarios, que se llama Pedro Sánchez, diciendo que es que el pobrecito mío es víctima de un cordón sanitario", había indicado en la apertura del programa, a las 6.00.

Después de que Ciudadanos anunciara este lunes que no pactará con el Partido Socialista, Sánchez "se revolvió" contra esta decisión que, según el comunicador mejor valorado de la radio española, "le sentó mal".

Herrera también ha avisado de que hasta el día de las elecciones del 28 de abril, el Gobierno del PSOE "va a seguir gastando, actuando, decretando, movilizando y aprovechando la situación de estar sentado en la silla del presidente del Gobierno de La Moncloa no sabemos aún por cuánto tiempo".

Además, el director de 'Herrera en COPE' ha señalado que Sánchez "ha dejado la puerta abierta a los indultos". "Podría decir que lo que diga un tribunal va a misa y si el tribunal los condena a una serie de años, esos años los van a tener que cumplir, pero eso no lo dice. Cuando no dices eso es porque contemplas lo otro, aunque digas que no quieres decir lo otro pero lo estás contemplando", ha concluido Herrera.

