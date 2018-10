La firme respuesta de Herrera al exceso verbal de la mano derecha de Puigdemont

Los responsables políticos del 'procés' no dejan de sorprendernos por sus excesos verbales para defender la causa independentista. En su monólogo de este jueves, Carlos Herrera ha subrayado dos nuevos ejemplos. "Hay dos declaraciones de ayer absolutamente acadabrantes", ha comenzado contando el comunicador en 'Herrera en COPE'. "Una de Quim Torra, Racis Torra, chistorra... llámenlo como quiera. El señor Torra, presidente de la Generalidad, vicario del supremo que está en Waterloo, ha dicho: '¿Cómo podemos confiar en un Gobierno que protege al Rey, que se comportó como un 'hooligan'?' Y esto lo dice un individuo cuyos escritos no tienen un solo pase, a poco que los analices, en los que considera que los españoles somos unas bestias, que no tenemos sentimientos o no sabemos expresarnos. Bueno, en fin, ya conocen a este indeseable. Y llama "hooligan" al Rey, que lo que hizo fue recordar cuáles son las obligaciones constitucionales. Eso para ellos es ser un 'hooligan'".

A continuación, Herrera también ha rescatado las palabras de Agustí Colomines, otro de los ideólogos del “procés”: “De momento, en todas las independencias del mundo ha habido muertos. En la nuestra hemos decidido que no queremos. Si decides que no quieres, pues tardas más. El proceso es mucho más largo”, ha dicho. Unas sorpredentes e incendiarias palabras que han encontrado respuesta por parte del comunicador. "A ver, Colomines, ¿el muerto quién lo pone? ¿Lo vas a poner tú? ¿Vas tú o la gentuza como tú a decidir quién debe ser el muerto? ¿El muerto debe ser independentista o debe ser de los que no desean la independencia de Cataluña? ¿Y cómo lo vais a matar? ¿Cómo va morir? ¿Tiene que morir en una refriega como consecuencia de ponerse a tiro? ¿Quién es el valiente? ¿Quién es el que da el primer paso para ser el muerto-héroe del “procés”? ¿Vais a decidirlo en alguna de esas reuniones corporativas que hacéis? Hace falta un muerto, dice". ha subrayado.

Para Herrera, este tipo de declaraciones demuestran "el deterioro, la degradación, la indignidad y lo inaudito". "Pero seguro que nos llevamos más sorpresas", ha concluido.

