Héctor Gómez, portavoz socialista en COPE: "Se está llevando al extremo de la politización absolutamente todo"

Héctor Gómez aún no ha cumplido un mes como nuevo portavoz del Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados, un puesto en el que tomó el relevo a Adrian Lastra. El diputado canario, que está curtido en las lides parlamentarias, tiene ahora mucho que negociar con el resto de grupos de la Cámara Baja, en especial con el principal partido de la oposición.

"Tengo mucho que hablar con el resto de grupos, intentar alcanzar el mayor número de acuerdos posibles, el mayor número de apoyos parlamentarios para atender lo que la ciudadanía demanda que es sacar al país de la situación que ha creado la pandemia" tiene claro Héctor Gómez que destaca que, tanto él como Eva Granados, la nueva portavoz socialista en el Senado, "nuestra obligación es dialogar, pero no somos ingenuos ya sabemos lo polarizada y lo confrontada que está la política española".

Renovación del CGPJ

Con el PP hay muchos temas sobre la mesa como la renovación del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, el relevo del Defensor del Pueblo, y sobre todo la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el CGPJ. En "Herrera en COPE", Héctor Gomez ha querido dejar clara la voluntad dialogante de su grupo, de su partido y del Gobierno y la cerrazón en la que se ha situado el partido de Pablo Casado en los útlimos meses.

“Tenemos la renovación del CGPJ, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, tenemos mucho que hablar y nos gustaría hablar muchísimo con el PP para desatascar de temas que son de especial relevancia para nuestro país, pero se ha entrado en un enrocamiento, en una dinámica de confrontación en lo que es un mandato constitucional que recoge el artículo 122 de la Constitución y ahora mismo, el debate pivota sobre si debemos cambiar las reglas de juego una vez se ha iniciado el procedimiento de renovación del poder judicial. Nosotros no cerramos la puerta a dialogar, pero sí planteamos es que debemos cumplir con lo que dice la ley y el PP tiene la representación que tiene en el Congreso, nosotros queremos dialogar y finalmente por el veto a un juez concreto, bloqueó la negociación y ha dado el salto a lo que ya es debate cada semana de que los jueces elijan a los jueces, algo que ya se da porque los que concurren a la elección tienen un aval previo de jueces. Desafortunadamente se está llevando al extremo de la politización absolutamente todo, que no es bueno para España, queremos dialogar, pero queremos dialogar de todo y que una vez se inicia un proceso para renovar hay que respetar los cauces establecidos legalmente, desde esa perspectiva, el PP cuando gobernó nunca planteó una renovación como la que plantea ahora. Invito a mayor capacidad de entendimiento, diálogo y menos oportunidad política”

Insiste el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados que "el Partido Socialista está por la labor de abrir cualquier tipo de debate y de negociar una ley que determine un nuevo formato en la eleccioón de los jueces, pero también defendemos es que si iniciamos un proceso bajo una norma, lo que toca es cumplir con lo que dice la propia ley".

Asegura Gómez que es consciente de que en la calle, los ciudadanos, los votantes están cansados de la falta de acuerdo. “En la ciudadanía hay un hartazgo de falta de entendimiento, lo advierto con nitidez y claridad porque si nos hemos dotados de instrumentos legales, herramientas como es la ley, si existe voluntad, diálogo no tiene por qué ser un problema de primera línea política, sencillamente se habla. Existen parámetros garantes de la renovación, de los perfiles de los jueces para esa renovación con aval de jueces en este momento, nunca ha habido una polémica como la que se está dando ahora. Si queremos cambiarlo vamos a sentarnos a hablar para llevarlo a cabo, pero no en el momento en el que justo se decide la renovación y ya está en marcha como es el caso. Tiene que haber más compromiso por desatascar esta realidad. El líder del PP, Pablo Casado ha dejado muy claro su voluntad de no negociar, que no se hagan esperanzas en relación a la renovación del CGPJ porque no vamos a hacerlo".

"El que ha vetado, hasta el momento, es el PP a un juez en concreto, si hay un problema de ese tipo lo normal es seguir dialogando y seguir planteando alternativas, nombres, lo que no podemos es levantarnos de la mesa sine die y dejar bloqueada una renovación que es reponsabilidad de todos”, insiste Héctor Gómez.

Ante la reunión que se va a producir este lunes entre asociaciones de jueces con comisarios europeos, o ante la insistencia de la Comisión Europea, que ha supeditado la llegada de fondos comunitarios a solucionar el bloqueo del poder judicial y ante la pregunta de cómo se puede solucionar el tema de la politización de la justicia, el portavoz socialista en el Congreso asegura que su partido, “el Partido Socialista no se opone a abrir un diálogo para iniciar un proceso de modificación de los aspectos que estructuran la renovación desde el ámbito legislativo del poder judicial, pero en este momento es que ya está iniciado el proceso de renovación con lo establecido en la ley aprobada en 1985. Por lo tanto, lo que planteamos es, no cerramos la puerta a tener cualquier tipo de modificación, pero vamos a cumplir con lo establecido en la ley de 1985, la negociación puede ir en un sentido u otro, la generosidad del Gobierno ha quedado clara en la voluntad de desatascarlo, pero lo que veo es que se está llevando la perspectiva política para confrontar con el Gobierno a límites máximos. Pero las asociaciones piden que lo solucionemos".

La negociación con Bildu

"El Partido Socialista está con las víctimas del terrorismo y el Partido Socialista sufrió en sus carnes la actividad de esta banda terrorista afortunadamente ya en fuera de juego, algo que celebramos toos, pero como grupo parlamentario tenemos la obligación de hablar con todas las fuerzas políticas para dar salida a una situación que España necesita como son los Presupuestos Generales del Estado para canalizar los fondos, los recursos europeos, con nuevas medidas de impacto para la recuperación de la economía y de impacto social. A partir de ahí, me gustaría que otras formaciones políticas facilitaran desde el deseo de hablar por el bien de nuestro país e intentaran arrimar el hombro. Hablaremos con todos los grupos parlamentarios que estén por la labor de trabajar por el bien de España", afirma Héctor Gómez.

¿Cree que Bildu está por la labor de trabajar por el bien de España? "Lo tendrán que decir ellos, tienen respaldo electoral y forman parte del Congreso de los Diputados, tienen una representación. Nos gustaría que otras formaciones políticas que están ancladas en el no a todo facilitaran y mostraran voluntad de diálogo. En cuanto a Bildu, serán ellos los que tendrán que trasladar a la opinión pública su voluntad o no de apoyar una inciativa u otra, vamos a ver en qué medida las formaciones apoyan a los PGE, que confiamos que salgan adelante".

¿Van a hablar con Vox? "Se han celebrado dos juntas de portavoces desde que soy portavoz de los últimos dos años, que no falte el decoro y el respeto de la Cámara. Estamos en posiciones políticas muy alejadas de cómo ven el proyecto territorial de nuestro país, pero en cualquier caso ya han dejado clara su voluntad de no mantener contacto con el Gobierno en determinados temas y parece que en el tema de los PGE tampoco, pero el ministro Bolaños ya ha anunciado que tendrá una reunión con todos los grupos, vamos a ver que voluntad política muestran".