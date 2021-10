Héctor Gómez, portavoz del PSOE: "Ahora mismo, utilizar a ETA como arma arrojadiza no aporta nada bueno"

Héctor Gómez, nuevo portavoz del Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados, ha asegurado en "Herrera en COPE" que el que el Grupo Socialista en el Senado se desmarcara este martes de una declaración institucional para condenar la violencia de ETA no se puede interpretar como un guiño a Bildu, "no se daban las condiciones para aprobar esa declaración, no había unanimidad y el presidente de la Cámara no podía trasladar esa declaración, pero nadie puede dudar de nuestra posición en relación a todo lo sucedido durante esos 60 años terribles, terroríficos, donde operó la banda terrorista. Nuestra condena absoluta y estamos de lado de las víctimas. Con sinceridad, en política también debemos que actuar con solidaridad entre los grupos parlamentarios y unirnos entre los temas que tocan. Estamos al lado de las víctimas, pero de todas formas ya hemos superado esa etapa y estamos en otro escenario".

El grupo socialista en el Senado y, también otros grupos, dice el portavoz del PSOE en el Congreso, no estaban de acuerdo con la redacción, "los tiras y aflojas en determinados términos frutos de una negociación entre los grupos no los conozco, pero nuestra posición ha sido ir de la mano de los principales grupos para condenar la manera en que operó ETA y situarnos de lado de las víctimas, pero también con una posición muy clara de haber superado esa etapa negra, ese escenario negro que se hizo desde la unidad y la altura política de los principales grupos políticos de nuestro país y ahora mismo, entrar en esa confrontación sobre ETA no creo que aporte nada bueno".

¿Está el PSOE ayudando a reescribir la historia de ETA?

"El PSOE mantiene una posición de responsabilidad, el PSOE, en este momento, gobierna España en un gobierno de coalición y tiene la obligación de respetar la voluntad de la ciudadanía reflejada en el arco parlamentario. Nosotros tenemos la mano tendida para alcanzar acuerdos con el principal grupo de la oposición, el PP, y se ha demostrado recientemente con la posibilidad de renovar determinados órganos y en materia antiterrorista nuestra posición es firme, nadie puede dudar, otra cosa muy diferente es que la existencia de grupos parlamentarios o las diferentes negociaciones que se abren en el arco parlamentario nosotros siempre vamos a respetar lo que ha reflejado la ciudadanía. Durante la existencia de ETA siempre hablábamos de abandonar las armas, de abandonar el terrorismo, todo lo que estaba sucediendo en esos años negros y volcar toda esa realidad en la política, en el diálogo en el ámbito de los parlamentos, en el nacional, en los autonómicos, en el Senado y ahora que eso existe, que hemos superado esa etapa, la línea a seguir no puede ser resucitar la confrontación y estar constantemente con ETA. Nosostros tenemos una responsabilidad y tendemos la mano al PP también en este ámbito".

Ante esta afirmación de superar etapas, el colaborador de "Herrera en COPE" Salvador Sostre preguntaba al portavoz socialista en el Congreso, ¿ por qué tanta insistencia en desenterrar a Franco y tanta comprensión y necesidad de pasar página con ETA? ¿Por qué este doble rasero? "No advierto tibieza, he sido claro en mis palabras, apelábamos en el pasado a la política y ahora que hay política, apelamos a lo que sucedió: condenamos los atentados, condenamos a la banda terrorista, hemos pagado un peaje como organización política, hemos sido firmes, hemos sido contundente, pero yo apelo a un entendimiento entre formaciones políticas en este país", responde Héctor Gómez que asegura que "Franco era una anomalía en este país". Interrumpido por Sostre que afirma que ETA también era una anomalía, y se la quiere superar, mientras que a Franco le han desenterrado. "Lo que digo", insiste el portavoz socialista, "es en plantear que se está utilizando a ETA como arma arrojadiza y apelo a normalizar ese debate desde una perspectiva de responsabilidad, no son paños calientes ni una posición de tibieza. Todo lo contrario, somos firmes y evidentemente ante esa anomalía existente en el ámbito de Franco hemos actuado con absoluta firmeza respetando el estado de derecho y tomando todas las decisiones que debemos tomar. En un momento en el que debemos celebrar 10 años que hemos superado y que fue una victoria de la democracia y celebramos que se haya canalizado todo a través de la política, en ese escenario estamos. Dejemos que sea la ciudadanía la que se manifieste en las urnas cuando lleguen las elecciones y a partir de ahí establecer los acuerdos que procedan. No tengo otro propósito que trasladar un mensaje de apoyo y solidaridad a las víctimas y de firmeza contra movimientos que atentan contra la seguridad de la ciudadanía".

¿Se da por satisfecho de lo que ha dicho Otegi sobre el dolor de las víctimas? "Soy claro y directo, considero que toda declaración orientada a plantear que nunca debió existir ETA, que nunca debió darse todo lo que se dio, de atentados, de muerte, de sangre es un avance, pero lo que queremos es que exista un compromiso de todos los grupos parlamentarios de unidad, también en el País Vasco donde se vive una situación de paz, y resucitar ese debate para utilizarlo como arma arrojadiza política no consideramos que esa el espacio, tal vez tengamos que abanzar en memoria y poner un muro real para que no vuelva a existir, declaraciones de ese tipo no resta, aporta, pero tenemos que ir en una línea de superar esa terrible situación que vivimos" afirma Héctor Gómez, portavoz del PSOE en la Cámara Baja.

¿Tendrían que pedir perdón? "Tenemos que pedirnos más a todos. Todos debemos entender que hay determinados temas que debemos medir y ser responsables y tener sentido de estado. No es un pelillos a la mar. Si hubo altura política para superar el enorme desafío que supuso una banda terrorista operando, y no hace muchos, diez años, y si hubo altura política en ese momento y compromiso de unidad y unidad entre PP y PSOE, también, en el País Vasco, por qué no se puede producir eso hoy. Lo que no vale es poner condiciones por un lado y dificultad la gobernabilidad y aún así sigamos utilizando ETA. Diez años después, debemos entender que hemos avanzado mucho y tenemos que avanzar y todos tenemos que hacer autocrítica y cuando digo todos, es todos para ser más responsables y estar a la altura de lo que pide la ciudadanía".

¿Verían con buenos ojos una coalición de gobierno en el País Vasco con una coalición formada con Bildu, Podemos, Partido Socialista? "Lo que queremos es gobernar en el País Vasco con mayoría absoluta, nunca se ha planteado un escenario así, no procede ni siquiera analizarlo".