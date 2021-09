Gustavo Santaolalla en 'Herrera en COPE': "Soy un artista que busca un sitio donde expresarse"

Esta mañana, en "Herrera en COPE" hemos podido entrevistar a Gustavo Santaolalla, uno de los compositores más reconocidos del mundo. Gustavo Santaolalla nació en 1952 en la ciudad de El Palomar, localizada en la zona del Gran Buenos Aires, dentro de la República Argentina.

Ya desde pequeño supo que su vocación de toda la vida sería la música, por lo que le pidió a su padre que le consiguiera alguien para tomar clases de guitarra.

Al haber cumplido los 16 años, en 1967, se unió a una comunidad de Yoga donde conoció a la líder Dana. Se enamoró perdidamente de ella y decidió formar la banda Arcoiris con la cual le dedicó varias canciones.

El artista ha recorrido el mundo mostrando sus dotes musicales y dejando boquiabiertos a más de uno. Es compositor de las bandas sonoras de diferentes películas, series y videojuegos como: Brokeback Mountain, Do we lose-21, Narcos o The Last of Us, este último, uno de los videojuegos más alabados por la crítica.

Gustavo, ha ganado muchos premios entre los que destacamos 2 premios Óscars, 2 Globos de Oro o 19 Grammys.

Ha actuado en Málaga y aún le quedan Madrid, el 17 de septiembre y Avilés, en Asturias, el 25 de septiembre. En estos conciertos, ofrecerá algunas de sus obras y canciones más representativas de su carrera.

"Me encanta tocar instrumentos que no sé tocar. Enfrentarme ante esas situaciones me provoca una necesidad de ser minimalista y mucha adrenalina ya que puedo utilizar un silencio elocuente entre las notas" ha manifestado el artista.