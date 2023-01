La Guardia Civil explica lo que han tenido que hacer para frenar la rave de Granada: "Montando un dispositivo"

Hace ya casi una semana de esa fiesta 'rave ilegal' que se inició el pasado 30 de diciembre. Esta fiesta, que continúa a esta hora, y ya va por el 6 día, tiene como escenario una zona de campo en el municipio de La Peza en Granada. Este pueblo apenas llega a los mil habitantes y se calcula que dentro de esa fiesta ilegal ha llegado a haber hasta 5.000 personas. El Ayuntamiento de la localidad insiste en que se trata de un evento ilegal y que no tenían constancia de que este se iba a celebrar en las afueras del pueblo. Solo fueron conscientes cuando comenzó la música.

A pesar de que fue todo montado en cuestión de horas, en esta fiesta hay poco o nada improvisado y no falta detalle, tal y como ha contado estos días el alcalde Fernando Álvarez: "Hay desde tiendas hasta bares, pizzerías, tiendas de ropa, escenarios con altavoces... Es como una mini ciudad".

Alex Castro es vecino de la zona y estos días ha estado en esta rave ilegal, logrando acceder esquivando los controles de la Guardia Civil. Alex salió anoche de allí y asegura que no le falta detalle: "Hay un acceso al principio del pueblo y, luego, hay otro control en camino por el que se sube a la fiesta. No dejan pasar a ningún vehículo, pero andando sí se puede. Tienes que aparcar el coche en la carretera y andar unos quince minutos".

Joaquín Álvarez es otro joven de La Peza que también se ha unido estos días a la fiesta: "Hay muchas personas bailando, muchas caravanas, imagino para montar todos los escenarios. Hay gente de diferentes sitios de España", cuenta.

Sabemos cuando empezó, pero no se sabe cuándo puede acabar. Dicen los que entran y salen que tienen intención de estar hasta el día de Reyes. La Guardia Civil mantiene una operativo en la zona, por prevención sobre todo del tráfico. A medida que se circula por la zona lo que se encuentran los conductores son cientos de caravanas y coches aparcados en los márgenes de la carretera que da acceso al descampado en el que se está celebrando la rave.









"Es preferible que se vaya desalojando poco a poco"



Desalojar la fiesta ilegal no sería fácil y podría provocar más problemas que solución. Un ambiente que desde luego no es al que están acostumbrados los vecinos de este pueblo de La Peza. "Lo intentamos llevar lo mejor posible. A nuestra panadería no nos está afectando, vendemos lo mismo de siempre. Por el pueblo no bajan", cuenta Rafa Izquierdo, uno de los vecinos.

Es muy difícil calcular cuanta gente hay ahora mismo. Aquí no hay aforos, ni entradas, ni nada que permita llevar un control. Se calcula que como máximo ha llegado a haber entre 4.000 y 5.000 personas que procede de toda Europa. Se desconoce quien esta detrás, pero alguien tiene que haber porque organización hay.

Es un lugar donde no hay posibilidad de enchufar nada, por lo que las autoridades esperan que vayan agotando las reservas que tengan para mantener los equipos de música. También llegará un momento en el que se agoten alimentos o agua y tengan que terminar la fiesta. Además de la seguridad del tráfico la Guardia Civil ha optado por controlar como pueden que entra y sale de ese descampado.

"Como se está desarrollando de forma pacífica, es preferible que se vaya desalojando poco a poco a entrar por la fuerza porque podría provocar un problema de orden público y seguridad ciudadana", cuenta la portavoz de la Comandancia de La Guardia Civil de Granada, Belén Otero, sobre las medidas a tomar.

"Se ha montado un dispositivo para evitar el paso de los vehículos. No podemos olvidar que esto se está haciendo en un monte y es difícil ponerle puertas al campo. Entonces, se limita el acceso de los vehículos, pero hay asistentes que dejan sus vehículos a varios kilómetros y acceden a pie", explica.