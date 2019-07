La temporada llega a su fin y tanto Carlos Herrera como el equipo que hace posible 'Herrera en COPE' han querido hacer una valoración de lo que ha dado de sí. Unos de los buques insignia del espacio y que llenan de humor toda COPE, es el 'Grupo Risa'. David Miner y Fernando Echeverría han hecho balance de un año de éxitos.

“Saludos desde este centro cultural”, ha empezando diciendo Fernando que parecía no ser muy consciente del lugar en el que se encontraba. “La temporada ha sido muy buena porque ha sido exigente, ha sido divertida, ha sido una temporada muy bonita porque David Miner ha sido padre”, ha comentado Fernando a lo que David ha afirmado que es verdad que ha contribuido a cerrar un año de diez.

No se podían olvidar de la audiencia, que ha ido creciendo día tras día. “Queremos darle las gracias a la audiencia porque ha respondido, y eso que nosotros no le habíamos preguntado nada”, ha seguido Fernando que parecía no querer dejarle el micrófono a David.

Por fin este ha podido meter baza y ha utilizado su momento para dar la enhorabuena a la Cadena COPE. “Una gran familia que ha tenido unos grandes resultados” ha terminado diciendo David antes de que Fernando le robara de nuevo el micrófono para animar a todo el mundo a que este verano “sigáis abrazando a las farolas”.

Carlos Herrera ha cerrado este año una temporada histórica en COPE. El comunicador mejor valorado de la radio española ha logrado con 'Herrera en COPE' un incremento del 22% de la audiencia con respecto al año pasado, según la última Ola del Estudio General de Medios -EGM- conocida este miércoles.

Carlos Herrera es seguido cada mañana por 2.387.000 personas. Cierra la temporada con una gran subida, la mayor de la radio matinal, con 428.000 oyentes más que el año pasado y después de haber celebrado con ellos, en abril, el ser el comunicador más escuchado de la radio española. Por ‘Herrera en COPE’ pasan a diario los protagonistas de la actualidad y puntos de vista dispares, en el compromiso de la cadena por ofrecer a la sociedad una visión abierta, plural y tolerante de nuestro tiempo.