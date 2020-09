González Laya, en COPE: "El Gobierno no ha ocultado la cifra de fallecidos por covid-19"

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha negado que el Gobierno haya intentado ocultar la cifra real de fallecidos por coronavirus o que la pandemia esté afectando más a España con respecto a otros países europeos. En una entrevista este miércoles en "Herrera en COPE", la titular de Exteriores ha señalado que es "difícil en algunos casos" atribuir el covid-19 como causa de fallecimiento de alguna persona. "Hemos sido bastante claros con los criterios que se usan para contabilizar las personas fallecidas por covid-19. En todo caso, todos los fallecidos merecen un respeto. En un análisis posterior, cuando hayamos controlado la pandemia, tendremos que aclarar qué protocolos habrá que activar la próxima vez para tener una cifra más exacta de las consecuencias", ha dicho.

González Laya ha defendido que la situación actual de la pandemia es la misma en países europeos como Francia o Bélgica. "Compartimos las mismas dificultades. Es la lucha de todos contra un enemigo común, que es el covid-19", ha señalado desdeñando los datos que sitúan a España en baremos más altos de contagios y fallecidos.

Su Ministerio está trabajando en crear un corredor seguro con Canarias para intentar salvar el turismo de invierno en estas islas. "Estamos volcados en negociar con los países nórdicos y Alemania para construir un corredor seguro con Canarias y salvar la temporada de invierno", ha dicho. González Laya intenta transmitir a sus homólogos europeos que, además de la tasa de contagios, también deben observar las cifras que arroja España en cuanto a tests que se están haciendo a la población o el índice de presión sanitaria. Eso, según ella, "da una imagen más exacta de cómo se gestiona la pandemia en cada región".

ELECCIONES VENEZUELA

Sobre la sitiuación política en Venezuela, la ministra confía en que las elecciones parlamentarias de diciembre se celebren con garantías democráticas. "La UE debe facilitar un diálogo entre gobierno y oposición sobre este mínimo de garantías. Pero no las fija en España, no es nuestra labor. Nuestra guerra tiene que estar por la normalización en Venezuela, democratización y celebración de elecciones parlamentarias con garantías", ha señalado. González Laya ha admitido que si se celebran las elecciones con garantías reconocerán el resultado y ha dejado entrever que la UE conversa con los líderes opositores Guaidó y Capriles para llegar a un entendimiento. "España y Europa facilitan el diálogo hablando con todos. Pero no podemos reemplazar a los actores, que son venezolanos", ha dicho.

BREXIT

Por último, González Laya ha mostrado su preocupación por la intención de Boris Johnson de romper el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido para un 'Brexit' pactado. "Buscamos un acuerdo, aunque es difícil mantener esta posición cuando Reino Unido quiere renunciar al acuerdo al que llegamos. Mina un poco la confianza que el propio Boris Johnson, que es quien firmó el acuerdo, lo quiera romper", ha concluido.