El gato de Jon Uriarte te avisa: ¡arranca la nueva temporada de COPE!

COPE arranca este lunes una temporada que promete ser histórica. La emisora que más oyentes ganó el curso pasado aspira a ser más líder con los comunicadores de referencia. Todo el mundo está pendiente de este renovado inicio de curso. ¡Hasta el gato de Jon Uriarte! Y si no, tienes la prueba en el vídeo que puedes encontrar en nuestra web. En cuanto el felino advierte de que ha comenzado la nueva temporada, se lanza a por el teléfono para que Uriarte - que colabora en "Herrera en COPE" y "La Linterna" - lo coja rápido. Para ello, no duda en morderle el brazo con el propósito de que descubra que al otro lado está nada más y nada menos que Carlos Herrera. "¿Qué te he dicho? Eran de COPE. ¡Empieza la nueva temporada", dice Jon al gato tras escuchar al comunicador líder de la radio española.

El entretenimiento y el humor inteligentes estarán presentes de la mano de Jon a partir de las 10.00 horas precediendo a ‘Los Fósforos’ y después de 12 a 13 cargado de historias y entrevistas curiosas. Al atardecer, Uriarte encenderá junto a Ángel Expósito "La Linterna" para repasar la actualidad a su manera: siempre con el buen humor y la diversión como bandera.

Los oyentes que lo deseen podrán disfrutar de toda la programación a la carta y online, a través de COPE.es, en su versión PC, móvil o aplicación. Guiada por su vocación de servicio, la emisora sigue abriendo camino en la evolución nacional de la radio hacia un medio de comunicación digital, multimedia y a demanda, en la que las audiencias quieren escuchar a los mejores comunicadores, pero también verlos y estar informados y entretenidos a través de contenidos disponibles a cualquier hora a golpe de clic, desde su móvil u ordenador.