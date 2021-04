Garicano, en COPE: "Si no es por alianza con Maduro, no hay razones para el rescate de Plus Ultra"

El eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, ha explicado las razones por las que ha denunciado ante la Comisión Europea el rescate de la aerolínea Plus Ultra por parte del Gobierno de España: "Sobre esta ayuda concreta, Bruselas aún no se ha pronunciado, pero el Gobierno incumplió completamente las condiciones, porque Plus Ultra ni es estratégico ni tiene beneficios".

Una ayuda que puede vulnerar la legislación sobre competencia de la UE: "No es ayuda de Bruselas, es ayuda española, pero la Unión Europea no permite que se ayude a una empresa por razones espurias. Plus Ultra no tiene suficiente tamaño ni hay razones económicas para salvarla. Tiene que ser un asunto de amiguetes. Es un asunto poco explicable y poco confesable. Creo que el escándalo nos llevará a rincones oscuros".

El eurodiputado de Ciudadanos cree que esta decisión del Gobierno mengua la credibilidad de España ante Europa: "Todos los que compiten con esta aerolínea y todos los autónomos que tienen que demostrar beneficios en el año 2019 se quedan atónitos con esto. En un momento además en el que España está a punto de recibir las ayudas europeas la seriedad de nuestro país está en duda".

Garicano cree que es evidente que se ha rescatado a la aerolínea de capital venezolano sin razones de peso: "Para probar que Plus Ultra está bien capitalizada se cuenta la deuda. La forma en la que se hace el cálculo es arbitraria y en ningún banco la admitirían".

Y sospecha de que haya razones políticas para el rescate: "Cuanto más urgamos, más nos choca. Si no es por una alianza con el régimen de Maduro, no se ven otras razones para el rescate de Plus Ultra. Paraísos fiscales, testaferros...Este escándalo lo tiene todo".

"El Gobierno español no ha dado prácticamente información sobre lo que va a hacer con los fondos europeos. Todos los que nos hemos reunido nos dicen que no saben nada y lo de Plus Ultra nos lleva a pensar que los que van a recibir dinero son los amiguetes. Parece de locos pensar que podamos despilfarrar los fondos europeos".

Edmundo Bal, un excelente candidato

Garicano ha defendido también la candidatura de Edmundo Bal a la Comunidad de Madrid, como alternativa al extremismo: "Tenemos un excelente candidato como Edmundo Bal. Una persona que prefirió perder su puesto como Abogado del Estado a cambiar su criterio en el juicio del procés. Lo que Madrid necesita es tranquilidad, buen gobierno y huir de los extremos y el guerracivilismo".