García-Page, sobre indultar a los independentistas: "Es un error porque al final siempre se escapan"

Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se ha manifestado contrario a indultar a los presos independentistas de ser condenados por la DUI. “Ni ahora ni después. Creo que la figura del indulto no se acomoda a la amnistía política. A mí me parecería un error de bulto porque hablar de indulto viene a significar que da igual lo que hagas que al final siempre se van a escapar”, ha argumentado.

Según ha declarado este miércoles en 'Herrera en COPE', el Tribunal Supremo “está funcionando muy bien” al enjuiciar a personas que “sabían que estaban haciendo algo ilegal al convocar el referéndum”.

Page ha dicho que “cuando se hace algo a propósito que no es legal ya hay un concepto prevaricador evidente”, en relación a la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017, aunque no sabe si se tiene que volver a tipificar como delito la convocatoria ilegal de referéndum.

Sobre la crisis territorial, el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha dicho que los independentistas “saben que no van a ningún sitio, pero no saben cómo salir”. Por eso, no considera “fácil intentar reconducir la situación”, por lo que “hay que pasar del ámbito político al jurídico”.

Sobre el Presupuesto fallido de Sánchez, ha dicho que era necesario porque “giraba las cosas hacia el ámbito social”. A su juicio, se rompió el apoyo de los independentistas a las cuentas públicas del PSOE por la negativa a la figura del relator, lo que a la postre motivó la convocatoria electoral.

“El Presupuesto como tal me parece en conjunto positivo. Lo que me parece grave es que en España tengamos modelos estatutarios que establecen por ley orgánica un determinado tipo de relación entre su riqueza y el presupuesto que el Estado debe invertir en ese territorio”, ha criticado el socialista.

Page ha confirmado que le pidió a Sánchez que no convocara de forma acumulada las elecciones generales, autonómicas y municipales, aunque no ha criticado la decisión del presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, que las acaba de adelantar para hacerlas coincidir con las generales.

García-Page ha argumentando que Podemos “se está desinflando en España” y el PP, Cs y Vox están en una “competición para ver quién es más de derechas”.

Sobre la posibilidad de que Sánchez gane las elecciones y haga uso de la figura de un relator o de las comisiones bilaterales con Cataluña, Page ha dicho que no ve “la posibilidad de que se puedan sentar en pie de igualdad el Estado, que nos representa a todos, con una parte del Estado. Con la soberanía no se puede negociar”, ha zanjado. Además, ha apostado por modificar la ley electoral.