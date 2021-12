Garamendi, sobre el acuerdo de la reforma laboral: “Da libertad de empresa, seguridad jurídica y paz social”

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha celebrado en 'Herrera en COPE' el sí definitivo de la patronal al acuerdo con Gobierno y sindicatos para la reforma laboral. Asegura que el pacto da “libertad de empresa, seguridad jurídica y paz social”, además de mantener el marco de flexibilidad de la anterior ley de la ex ministra de Trabajo, Fátima Báñez.

“Nosotros no estamos en política y yo no sé si ha ganado Díaz, Calviño, los sindicatos o yo, no tiene que ganar nadie, tiene que ganar España y la economía”, destaca el presidente de la patronal en COPE ante las acusaciones de haber cedido ante el Ejecutivo. “Llevamos 9 años oyendo 'derogación', 'aspectos lesivos', frases que colocan algo que pueden ser lo peor para la economía: la indefinición y la inseguridad. La pregunta del millón de los inversores era siempre: ¿qué va a pasar con la reforma laboral? Era algo de lo que había que hablar, había que dar seguridad”, destaca.









Garamendi: “Se ha preservado la libertad de empresa”



“Lo que hay que ver son los hechos y se ha preservado la libertad de empresa, el marco de flexibilidad de las empresas y que no se ha tocado”, apunta el presidente de la CEOE sobre las diferencias entre este acuerdo y la reforma laboral de Fátima Báñez.

“Nos ha dado libertad de empresa, jurídica y paz social, en un momento complicado y político que es mejor no ver, y en un momento de pandemia muy complicado. La gente está mirando sólo la parte negativa, pero nadie ha votado en contra, se ha abstenido”. Sobre los motivos de los críticos dentro de la CEOE defiende que las abstenciones se han dado “no porque no les guste qué ha pasado, sino que preferían que se hubiese quedado como estaba”. “Yo soy hijo de esos acuerdos del 77 y 78 y esto da una estabilidad tremenda para los próximos 10 años”, concluye.

“Sobre el campo estamos pidiendo al Gobierno que se le dé el mismo trato a los españoles que a los que vienen de fuera. Lo de los vehículos están conformes salvo con un pico”, añade sobre los diferentes sectores.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Y si se rompe el acuerdo?



Sobre una posible ruptura o incumplimiento del acuerdo, Garamendi es muy tajante: “Esto es un acuerdo, y un acuerdo se respeta”. El presidente de la patronal aventura la posición de la CEOE si se rompe el pacto por parte del Gobierno: “yo espero que el Gobierno respete el acuerdo absolutamente, o lo denunciaremos y no nos volveremos a sentar en una mesa con quien no cumple los acuerdos. Y digo lo mismo de los sindicatos, pero los acuerdos van a misa”.

Sobre las críticas hacia el sistema de precariedad laboral en España, el presidente de los empresarios asegura en COPE que “hay que separar precariedad de temporalidad”. “Un músico que toque una noche o alguien que trabaje en rebajas es temporal pero no tiene por qué ser precaria. España tiene un nivel de temporalidad más elevado que Europa, que nos ha pedido que vayamos viendo cómo lo rebajamos. También hay que decir que el sector en el que más temporalidad hay es en el sector público, profesores o sanitarios”, concluye.