Garamendi, sobre el SMI en "Herrera en COPE": "No podemos dar el visto bueno a algo que es demagógico"

Una de las iniciativas de este lunes es la reunión del Gobierno y agentes sociales para hablar de pensiones y Salario Mínimo Interprofesional. El Gobierno está decidido a subir el SMI, sobre todo sus ministros de Podemos, como la vicepresidenta y ministra de TrabajoYolanda Díaz. Una subida con la que no está de acuerdo parte de los agentes sociales como los empresarios, “el Gobierno tiene la capacidad de subir el SMI como dice la ley, previa consulta con los agentes sociales, y nosotros sinceramente y lo hemos dicho desde hace mucho y una parte del Gobierno lo ha dicho hasta hace poco, que no es el momento de hacer esa subida” afirma en “Herrera en COPE” el presidente de la CEOE Antonio Garamendi.

Y no es el momento de llevar a cabo esa subida porque hay sectores muy tocados, más desde que estamos inmersos en la pandemia por coronavirus, “no es el momento con la que está cayendo porque estamos viendo sectores muy tocados como el campo, todo lo relacionado con lo rural, hablamos de la España vaciada, pues imagine ese señor que tiene un tractor, el camioncito con el que se recoge las basuras, el que tiene un bar, con los costes y subidas de la energía, pues cuando esa subida -que ha sido del 30 % en los últimos tres años hace imposible que la gente pueda asumirlo. Cuando se habla del SMI se habla del IBEX y también hay empresarios pequeñitos en el campo que también tiene que pagar el salario mínimo

“El Estado te dice, te invito a cenar, pero pagas tú la cena. No sé lo que van a hacer. Nosotros no podemos dar el visto bueno a algo que es demagógico, político, nosotros no nos presentamos a las elecciones y tenemos que decir, por responsabilidad, en este caso y en este año, tenemos que decir que no”.



¿El Salario Mínimo puede ser moneda de cambio para otras negociaciones como los ERTE? “Si alguien lo piensa que lo deseche. Es muy fácil decir esto. Hay tertulianos que dicen qué más da 20 euros. No es solo 20 euros, esto no es un juego de cartas donde te cambian una carta por el comodín. Invitaría a la clase política a tener un empleado tres meses. Una pequeña empresa, la capacidad salarial que tienen es la que tienen. Cuando hablemos de los ERTE hablaremos con lealtad institucional, con moderación, pero pensamos que hay que decir que no, y sabemos decir que no” asegura Garamendi.





Precio de la energía y su impacto en el empleo

El presidente de los empresarios españoles ha abordado la factura de la luz, el tema más peliagudo de la actualidad y que sufrimos todos los ciudadanos y empresas.

“Cuando se habla de la tarifa eléctrica me gusta hablar de los impuestos eléctricos” señala el presidente de la CEOE que afirma que “en España el 60% de la tarifa eléctrica son impuestos. España tiene impuestos superiores al resto de países. La empresa española intensiva de energía quiere tener el mismo nivel de competitividad que el resto del país. Hay subvenciones que vienen de Europa que se pueden a dar a estas empresas y que podría rebajar el nivel impositivo de lo que es la electricidad porque el mercado está regulado por Europa, también y hay unas normas que cumplir. Aquí hay dos temas claves que son lo que pueda significar la energía nuclear y lo que pueda significar el carbón y en España, mientras en Francia la energía nuclear tiene un peso del 70% en su mix energético, en España estamos diciendo que nos sobra y hemos subido el precio del megavatio de la nuclear en impuestos de 40 euros lo que hace muy difícil que sea rentable de salida. En Alemania, se siguen construyendo centrales de carbón, cosa que en España se han suprimido. En este sentido hay dos costes que nos está lastrando el pago del CO2 que ha duplicado los precios, una medida que toman los Gobierno y que tienen un precio y ese CO2 que tienen que pagar las empresas por la emisión tienen un coste y el gas ha subido cinco veces el precio que tenía, y el gas, al final, se ha convertido en el combustible que gestiona la potencia cuando no hay renovables, cuando no hay viento, no hay sol”.



Pensiones, "la inflación puede ser un problema para las cuentas de este país"

"En el pacto de Toledo, se votó que sí, salvo Vox que no votó en contra, se abstuvo, se aprobó que las pensiones suban en función de la inflación y eso hay que verlo muy bien porque como la inflación se dispare para las cuentas de este país va a ser un problema" recuerda Antonio Garamendi que quiera dejar claro que los empresarios exigieron al Gobierno el factor de sostenibilidad, pero no está en vigor, porque "no estamos dispuestos a que todo esto lo tenga que pagar el mundo empresarial. Una subida de cotizaciones sociales cuando España ya tiene el máximo de Europa de cotizaciones sociales que sería otro coste enorme para ir en contra de esa competitividad en el exterior que es lo que necesitan las empresas españolas".

Por ello, la CEOE "vamos a llamar a todos los partidos para que nos digan qué es lo que quieren hacer".

"No doy crédito de lo que está ocurriendo con El Prat"

"Es una auténtica barbaridad, incomprensible y más incomprensible aún que dentro del Gobierno haya un ministro o ministra que vaya allí para hacerse fotos porque no se va a llevar a cabo el proyecto" asevera Antonio Garamendi que asegura que "el daño que se está haciendo a Cataluña es enorme, inmenso, es una parte de España, y España es de los españoles y yo, en el nombre de los empresarios españoles no damos crédito".

El presidente de los empresarios critica "las bilateralidades del Gobierno, aquí hay un país que se llama España".