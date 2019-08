Ganadoras del torneo de pelota femenina Green Capital: "Es la recompensa de la constancia y el trabajo diario"

María Sáez y Aroa Torres (17 años) son madre e hija y les une una pasión por un deporte: la pelota. Desde ayer son las ganadoras del campeonato de pelota femenina Green Capital celebrado en Vitoria. Ha sido un largo e intensísimo fin de semana para ambas, pero al final todo esfuerzo y constancia tiene su recompensa.

Sáez ha sido desde el comienzo la encargada de entrenar a su hija: “Sí, pero no fue por obligación. En su momento hizo gimnasia rítmica y no iba muy a gusto, por lo que lo quiso dejar y yo le dije que para mí lo que tenía que hacer era lo que a ella le gustara. Al final, probando diferentes cosas es como se ve. Me veía a mí jugando a pala y un día vino conmigo. Me empezó a ver y le empezó a gustar “.

Son una familia muy deportista, Sáez ha contado que “desde muy pequeñita, desde los cinco años llevo haciendo deporte. Jugaba al tenis, al squash, me gustan las carreras de media distancia; o sea que, en general, sí. La verdad que es algo que ayuda mucho a superarte a ti mismo, a superar momentos malos... es como una droga, pero para mí una droga buena”.

Jugar de pareja con su hija es un aliciente para ella, tiene un valor especial: “Nos conocemos en la vida real, en el frontón es la primera vez que jugamos juntas en un torneo oficial, pero hemos entrenado mucho juntas o incluso en contra. Hemos tenido muy buena conexión, hay feeling. Mi hija ha jugado de manera muy inteligente, había veces que no teníamos ni siquiera que hablar para saber qué tenía que hacer cada una”.

“nos conocemos mucho. Sin hablarnos prácticamente ya sabemos más o menos qué va a hacer la otra o dónde tenemos que estar y, además, confío mucho en ella y sé que si, en cualquier caso, yo no puedo llegar a una pelota, llegaría ella. Esa confianza hace que nos unamos un poco más”, ha coincidido Torres.

“Voy al gimnasio, hago pesas, salgo a correr... En invierno tenemos torneo todos los fines de semana. Tres o cuatro días a la semana no nos los quita nadie”, ha explicado Sáez.

Por último han dado gracias a su familia y a toda la afición y Sáez ha añadido que “es una dedicación bastante continua, requiere mucha constancia. Todo el mundo que nos quiere sabe todo lo que esto conlleva, no es algo fácil, hay que superar un montón de obstáculos. Esto, al final, es la recompensa de la constancia y del trabajo diario”.