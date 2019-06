Gamarra: “Zapatero está allanando la investidura de Sánchez con los votos independentistas"

La política española está acelerando antes de la llegada del verano y los partidos políticos están buscando cerrar acuerdos en las comunidades autónomas antes de irse de vacaciones. Además, Pedro Sánchez ha anunciado que se reunirá con la presidenta de la Mesa del Congreso para inciar los trámites que anteceden a la sesión de investidura. Sobre todo ello ha hablado la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Cuca Gamarra.

Gamarra ha reconocido que le parece normal que Sánchez haya iniciado los trámites para convocar una sesión de investidura. La política del PP ha destacado que los populares no le van a apoyar en la investidura, pero sí en "pactos de estado que puedan garantizar la gobernabilidad y resolver aspectos políticos que a los españoles les preocupan".

Una de las comunidades en las que aún no hay pacto es Navarra, sobre ello, la popular ha recordado que en el pasado "el PP apoyó a Patxi López sin ninguna condición" para que pudiera gobernar por primera vez un partido consitucionalista en el País Vasco. Gamarra ha pedido que en Navarra el PSOE apoye a Navarra Suma para que gobierne el consitucionalismo en un momento "crítico". La dirigente popular también ha comentado que Javier Esparza (PNV) ha ofrecido apoyar a Sánchez en la investidura si no presenta candidato en Navarra y garantiza un gobierno constitucionalista.

Gamarra también ha comentado las declaraciones del expresidente Zapatero, en las que plantea el indulto de los presos catalanes, y ha reconocido que no cree que estén separadas de la investidura de Pedro Sánchez. Además, ha considerado que es "indignante" que un expresidente del gobierno lleve a cabo esta "intromisión en la independencia del poder judicial", y cree que estas declaraciones están encaminadas a "allanar la investidura de Sánchez con los votos independentistas". La dirigente del PP ha remarcado que Zapatero “está hablando de aplicar indultos a aquellos que han puesto en cuestión el marco constitucional de todos los españoles”.

La vicesecretaria popular también se ha referido a los pactos con otros partidos. Sobre estos pactos, Gamarra ha comentado que su partido trabaja para llegar a pactos "donde los españoles han decidido que la centro derecha sume para gobernar". Además, ha confirmado que van a seguir negociando y que ellos siempre cumplen su palabra y deben ser quienes los quiebren los que "deben dar explicaciones a sus votantes y a la sociedad". La dirigente del PP también ha destacado que ellos han demostrado su capacidad de llegar a acuerdos, ya que "si no fuera por el PP no habría sido posible crear medidas que suponen una bajada de impuestos, libertad económica o libertad educativa".

Para terminar, Gamarra ha avisado que el PP "no tiene ningún inconveniente en dirigir las negociaciones", pero que la responsabilidad de llegar a los puntos de acuerdos es de todos y que si no se llega a acuerdos deben ser los demás los que den explicaciones a los ciudadanos, ya que "los bloqueos significan frustrar la confianza y las expectativas de los ciudadanos que quieren que la izquierda no gobierne".