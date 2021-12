Gaby López y Argentina, en 'Herrera en COPE': "La esencia del flamenco debe estar ahí"

Gaby López es cantaor y guitarrista. Nacido en Sevilla, está casado con la bailaora Samara Amador, hija de la mítica bailaora Manuela Carrasco y Joaquín Amador y a lo largo de estos últimos años ha paseado su arte por medio mundo (Arabia Saudí, Argelia, Francia, Turquía o Estado Unidos). Es de esos artistas que llegan al corazón. Su pasión por el flamenco comenzaría gracias a su padre, ya que cantaba. Lleva toda la vida cantando y ha colaborado con grandes artistas como Arcángel o Los Mellis. Es curioso ya que a pesar de llevar gran parte de su vida cantando, su primer disco es de 2018. "En ese año me dijeron de grabar uno y decidí hacerlo, antes no me veía grabando uno.

Al frente de la Sala Tronío desde el año 2011, una sala flamenca en el mismo corazón de Triana y por la que pasan los mejores artistas flamencos del momento, Gaby también deleita a los asistentes todas las noches, con versiones de canciones muy conocidas adaptadas por el mismo , llevándolas a su terreno que no es otro que el flamenco.

Sobre la fusión actual del flamenco, ha manifestado: "Estoy de acuerdo en esa combinación, aunque la esencia tiene que estar ahí".

Argentina es otra de las grandes artistas de nuestro país. Nació en Huelva, en el año de 1984, se inició dando clases de baile flamenco para recibir luego lecciones de cante en el marco de la Peña Flamenca de Huelva. En 1998 obtiene el primer premio en el concurso de fandangos de Huelva organizado por la Peña Flamenca de la Orden. Con 14 años ingresa en el grupo Niños de Huelva con el que realiza dos trabajos discográficos.

Pues junto a Gaby López, han sacado un nuevo tema, llamado "Te reclamo". Una canción con ritmos latinos unido a lo flamenco.

"Lo más importante de todo, es conservar el flamenco y transmitirlo a lo más pequeños ya que son el futuro. Esa es la misión que tenemos ahora, siempre con mucho cariño y conocimiento".