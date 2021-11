Funcionario de prisiones, en "Herrera en COPE": "Somos invisibles, ignorados por los distintos gobiernos"

Rafael Paniza, funcionario de prisiones y secretario de Relaciones Instituicionales de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones quiere que el colectivo en el que trabaja desde hace 14 años tenga visibilidad, pero no por noticias tan negativas como el cese de la subdirectora de Seguridad del centro penitenciario de Villena (Alicante), detenida por la Guardia Civil por denunciar que había sufrido una agresión que era falsa. Ni por agresiones a compañeros por parte de presos ante la falta de medios para realizar su trabajo.

Rafael Paniza asegura en "Herrera en COPE" que un trabajo tan difícil, tan peligroso como el suyo "nos está agotando, estamos muy decaídos porque cada vez tenemos menos respaldo laboral por parte de los dirigente políticos" y pese a todo el funcionario de prisiones afirma que "me gusta mucho mi trabajo y estoy muy involucrado en él". Por ello dejó un mensaje en el contestador de Herrera para dar visibilidad a todo el colectivo porque "quiero que mi trabajo tenga las condiciones personales, materiales y salariales que nos den todas las garantías. Es más un Secretario General con las instrucciones que lanza desde Madrid más que defendernos nos penaliza”.

"Tenemos un trabajo de los más difíciles, penoso de desarrollar y encima somos invisibles, ignorados por los distintos gobiernos y eso ha llevado a un deterioro de la Institución. El señor Marlaska dijo nada más llegar al puesto que iba a hacer caso de nuestras reivindicaciones laborales y salariales, y no ha hecho nada. Trabajamos dentro de unos muros y los medios que se nos proporcionan son escasos, no podemos portar ni esposas ni pelotas de goma, no portamos nada en las manos, ningún objeto de defensa solo con un walkie y estamos en un patio o una galería con alrededor de cien internos".

El secretario de Relaciones Instituicionales de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones recuerda que un funcionario de prisiones tiene un salario de 25.000 euros anuales "no estamos bien pagados porque nuestro trabajo es muy peligroso y llevamos décadas en las que los distintos gobiernos nos han dejado de lado y pedimos reiteradamente que la equiparación salarial se produzca al igual que se produjo con Policía y Guardia Civil".

Por ello quiere llamar la atención de la sociedad, "cuando uno se pone el uniforme de funcionario de prisiones no sabes que te puede deparar el día, es un trabajo con un desgaste enorme, y peligroso, y cuando llegas a casa intentas quitarle hierro al asunto, porque ni nuestras familias ni la sociedad sabe lo que hay dentro de una prisión".