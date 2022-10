Francisco Vera en 'Herrera en COPE': "Mi familia me ha incentivado el cuidado por la vida y los animales"

Con tan solo 9 años, Francisco, le preguntó a su madre si podía crear un movimiento infantil para proteger y defender el medioambiente. La madre, estaba ocupada trabajando y le dijo, “hijo, haz lo que quieras”. Ante la respuesta de su madre, el pequeño salió a la calle con unos compañeros suyos y empezó una marcha que acabó con él dando un discurso en el centro de Villeta (Colombia), el municipio donde vive.

Así nació el movimiento “Guardianes por la Vida”, un grupo de jóvenes activistas que promueve acciones para mitigar el impacto del cambio climático. Lo que empezó siendo una reunión entre seis amigos, ahora cuenta con el apoyo de 450 niños y niñas de América del Sur. De hecho, “Guardianes por la Vida” ha crecido hasta convertirse en la rama colombiana de Fridays For Future (Viernes por el Futuro), el movimiento de la activista sueca Greta Thunberg.

Francisco, explica a Alberto Herrera en que consiste este movimiento: “Es un movimiento ambiental de niños y niñas que busca generar conciencia por diversos temas”. “Ahora estamos hablando de los océanos y estamos en contacto con otras asociaciones para concienciar del sistema marítimo y sus vidas”. Para ello, el joven ecologista ha creado una palabra, ecoesperanza, así la define: “Ahora mismo, estamos viviendo una emergencia oceánica y climática”. “Hay muchas consecuencias de un modelo de vida insostenible que están creando consecuencias catastróficas para el ecosistema”. “Esto genera ecoansiedad”. “Frente a esa ecoansiedad, utilizamos el eco como energía, como vida y ahí quise plantear la ecoesperanza”. “Aún queda tiempo para actuar, no mucho, pero tenemos tiempo de actuar”.

Siempre, un éxito va acompañado de comentarios negativos y críticas de algunas personas. El joven, que ahora tiene 13 años, cuenta como lleva las críticas: “Es difícil en ese sentido, pero siempre con respeto”. “Las críticas no son malas, están bien hechas si son constructivas, uno tiene que aprender de los demás”. “Si son incoherencias o insultos, ya no son constructivas”. “No le doy importancia, las dejo pasar y ya está”. “Tengo muchas cosas que hacer, estudiar, jugar, estoy en segundo de la ESO, las críticas quedan por debajo”.

Ha sido nombrado embajador de la Buena Voluntad por la Unión Europea en Colombia, asesor infantil del Comité de Derechos del Niño de la ONU, ha recibido el título como Defensor del Medio Ambiente y ha intervenido en el Congreso colombiano para pedir a los líderes del país que prioricen el medioambiente. Su lucha no solo es ambiental, también pelea por que los niños tengan voz y no estén apartados de las decisiones adultas: “Los niños, son cosas que están siempre al margen en la toma de decisiones, de poder, de ser escuchados”. “Aunque ahora podemos, realmente, no somos del todo escuchados”. “Falta compromiso de parte de Gobiernos y asociaciones”.- Dice Francisco Vera. Un joven que sueña con que el mundo se convierta en un lugar mejor, más limpio y más sano.