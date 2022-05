Francisco Vázquez, en 'Herrera en COPE': “Este libro ha nacido de mi afición por la literatura y la historia”

Es un apasionado de la historia y un lector empedernido. Fruto de estas dos pasiones, ha decidido escribir un libro sobre una de las batallas más importantes de la historia de España. En '1.001 historias romanas de la Batalla de Lepanto', el ex alcalde de La Coruña y ex embajador ante la Santa Sede, Francisco Vázquez recuerda el hecho histórico que sucedió en la localidad hace 450 años.

Un manuscrito en el que, Vázquez, afirma que desea ser fiel a la verdad de la historia y su memoria y donde analiza desde una perspectiva política y diplomática y que surgió a raíz de una conferencia: “Exactamente. Hace año y medio, más o menos, dos años, el Ejército de Tierra a una serie de personas nos concedió el cargo de embajadores del Ejército de Tierra. Un gran honor y, sobretodo, un compromiso para defender y dar a conocer los valores de las Fuerzas Armadas Españolas y una de las primeras encomiendas que me dieron fue, como era el aniversario de la Batalla de Lepanto, posiblemente uno de los momentos más decisivos de la historia de Europa, pues me encargaron una conferencia. Y tanto trabajé en esa conferencia que al final me salió un libro”, ha explicado.

Un manuscrito que, tal y como ha querido aclarar Vázquez, “no es de historia, sino de divulgación. Yo no soy historiador, sino un divulgador y este libro ha nacido de mi afición por la literatura y la historia”. Y donde refleja la importancia de la Batalla de Lepanto. Una contienda en la que, como ha explicado, se paralizó la expansión islamista: “El Islam es una religión muy fundamentalista y, por tanto, tiene una gran tendencia a imponerse incluso por la fuerza y tener una expansión territorial que les permita, como dicen ellos, llevar el conocimiento del libro sagrado del Corán a todos los infieles y que frenamos, fundamentalmente, los españoles hasta la Batalla de Lepanto”. Un papel en el que la diplomacia fue también muy importante y que, como ha explicado Vázquez, “España asumió con responsabilidad su condición del Gran Imperio del cristianismo occidental y fue un líder responsable de los valores cristianos”.