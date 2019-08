'Forever King of Pop' el espectáculo del legado musical de Michael Jackson

Este martes Agustín Bravo ha entrevistado en ‘Herrera en COPE’ a tres integrantes del musical ‘Forever King of Pop’, una super producción en torno al legado musical de Michael Jackson que está triunfando en todo el mundo.

Lenny Jai es uno de los protagonistas del musical, es el doble del rey del pop y no solo por su parecido físico, sino que también por su increíble voz. Este artista brasileño admite que en varias ocasiones le han parado en la calle para pedirle una foto. Jai confiesa que “desde pequeño siempre me han dicho que me parezco a Michael y ha sido mi influencia durante toda mi vida.

Otro de los protagonistas de este exitoso musical es Alex Blanco, quien se encarga de reencarnar los movimientos del rey del pop. Blanco admite que “es todo un honor reencarnar a Michael Jackson”, un artista al que considera como un “segundo padre”.

Carmelo Segura es el coreógrafo del espectáculo que cuenta con más de 25 artistas de distintos países. Segura se enorgullece al contar que cuentan con el aval de la familia Jackson para poder producir el musical del cual “están muy contentos”. “Lo que estamos transmitiendo es la filosofía y el legado musical de Michael Jackson”, recalca Segura. México, Francia, Alemania y Asia son algunos de los próximos destinos de ‘Forever King of Pop’, quien tiene ya previsto una gira mundial. En España estará en el teatro Apolo de Tirso de Molina (Madrid) hasta el 18 agosto y también se espera que pase por Zaragoza y Burgos.