El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, admitió este miércoles que hay "un alto porcentaje de la población catalana que no desea la independencia". Y fue a más: "Si hay algún independentista ingenuo o estúpido que cree que puede imponer la independencia al 50% de los catalanes que no lo son, pues es evidente que está absolutamente equivocado", clamó el portavoz de ERC en la Comisión de Política Territorial en el Congreso.

Carlos Herrera se ha hecho eco de estas palabras y en su monólogo de este jueves se ha felicitado por el cambio en el discurso de Tardà. "Hay una frase de Joan Tardá de ayer que es buena. Que parece que se haya dado un golpe en la cabeza y se le hayan ordenado las ideas, porque no tiene nada que ver lo que dice ahora con lo que decía hace un tiempo. Dice que es ingenio y estúpido pensar que el 50% pueda imponer la independencia al otro 50% de catalanes no independentistas. Ah, pues eso no es lo que decías hace no demasiado tiempo. Que dabas por hecho que la mayoría era independentista y que si no, en cualquier caso, el único futuro posible para Cataluña era el independentismo", ha dicho Herrera.

El comunicador le ha recordado que sus "jefes" no parecen tener su misma opinión, pero pese a todo le ha dado la bienvenida al club de la cordura.

