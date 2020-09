Ferrari: "A los Botín, Brufau, Entrecanales...la cercanía del vicepresidente les provocó un sarpullido"

Miro y me encuentro un Pedro Sánchez exultante, seguro de sí mismo y con un color envidiable del que carecemos la mayoria de sus súbditos. Tambien los empresarios y banqueros que ayer se prestaron a ser figurantes sin frase de esa ópera bufa en que se han convertido la mayoría de las comparecencias públicas del jefe de Gobierno. Para los muy cafeteros, los que cada mañana se desayunan aplaudiendo con las orejas al Gobierno desde sus atalayas con cimientos de deuda, los barandas del Ibex 35 lo que realmente hicieron ayer fue arropar al presidente o, lo que viene a ser lo mismo, sumarse a los azotes diarios a Casado por no arrimar el hombro. Gracias a las mascarillas era practicamente imposible adivinar el rictus de los asistentes, pero no hay que ser un lince para saber que los Botin, Torres Vila, Sanchez Galan, Brufau, Entrecanales y Alvarez Pallete, y quizá también algo a Florentino Perez, la sola cercanía física del vicepresidente segundo, y todavia lider de Unidas Podemos, les provocó un sarpullido. Sánchez lo sabe y por eso lo sentó en mitad de en medio y quiso dejar claro que la coalición llegara a su meta, que no es otra que el final de la legislatura. Intento mirar, como el Diablo Cojuelo, bajo el techado craneal de los citados barandas y creo ver cómo, al oír lo de arrimar el hombro, se imaginaron a Casado convertido en viga que apuntala un edificio en ruinas.