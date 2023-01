Fernando Schwartz y Morgan Freeman se fueron juntos a un tablao de Flamenco: “Dios mío esa noche”

Diplomático, periodista, Premio Planeta, estrella de televisión... Te estoy hablando de Fernando Schwartz. Y es que si empezamos a contar momentos importantes y graciosos de Fernando no terminaríamos nunca. En 'Herrera en COPE' hemos recordado con él alguna que otra anécdota.

Fernando, junto con su mujer, asisitió a la noche antes de la boda de Felipe y Letizia en el Palacio de El Pardo. Allí había personajes muy ilustres como Nelson Mandela. Al terminar el postre, el ex presidente de Sudáfrica, que ya estaba mayor y débil, se levantó de la mesa presidencial. Schwartz no entendía que el hombre más importante del siglo XXI se marchaba a su habitación sin que nadie reconociera su presencia: “Me parecía intolerable”. Así que, decidió empezar a aplaudir como muchas personas hacen al aterrizar en avión. Una de las mujeres que se sentó en la misma mesa que Fernando le dijo:“Ustedes no tienen sentido del ridículo, ¿verdad?”.

Fernando fue una de las personas más jóvenes en aprobar las oposiciones diplomáticas en el año 63. ¿Qué significaba ser diplomático en aquel entonces? “Te convertías automáticamente en un personaje y en un soltero de oro que era preciso conquistar”.

En el año 95 se enfrentó por primera vez a la televisión. El periodista ha querido recordar el momento que vivió con Morgan Freeman cuando le tuvo que entrevistar. Y es que después de realizarla Fernando le preguntó qué es lo que iba a hacer esa noche. Morgan estaba cansando y lo único que quería era irse a la cama de su hotel:“En Madrid no se va a la cama a estas horas. Le voy a llevar a usted a un flamenco”. ¿Qué ocurrió en aquel tablao de Flamenco? Pincha en el audio y escuchalo.