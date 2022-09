Fernando González en 'Herrera en COPE': “Mi vocación es luchar contra el olvido y recuperar la memoria"

Hay canciones que nunca dejan de sonar en las cabezas, y artistas que nunca escapan de un imaginario aunque ya no estén. Por una parte se debe al talento que ha calado en la sociedad, y por otra, es gracias a quienes le recuerdan y luchan para que no se olvide. Fernando González Lucini es de los que saben encontrar en cada uno de los rincones de los cantautores españoles, una joya perdida. Hoy, le cuenta a Carlos Herrera por qué ha escrito sobre Humet: “Me llamó la Asociación Cultural “Amigos de Humet” y me dijeron que si me atrevía a hacer una biografía de él, yo no era muy amigo de Humet”. “Yo no había escrito sobre una persona fallecida, entonces dije que sí. El reto era muy importante, era seguir la huella”. “Me metí seis meses y he estado completamente atrapado”. La gran fama del cantante, según Fernando fue debida a: “Humet se dedicó a cantar sobre lo que la gente vivía, sobre lo que la gente sentía”.



Humet, de padre catalán y madre valenciana, nació en el pueblo de su madre a pesar de vivir en Cataluña: “Él nace en Navarret e inmediatamente el padre se lo lleva a Cataluña, entonces Humet, tiene ese corazón partido, él se sentía valenciano”. “"Clara" fue su disco de oro, yo creo que ese fue el disco que se metió en el corazón de los españoles”. Aunque el cantautor valenciano es muy recordado, también sintió rechazo por sus ganas de cantar tanto en castellano como en catalán: “En Cataluña le hicieron un gran vacío por cantar en Castellano”. González asegura que: “Era un hombre comprometido con la realidad, hablaba de todo, siempre desde la realidad. Era un hombre muy bueno”.

Hay dos canciones que para Carlos Herrera, están por encima de las demás, “Que no soy yo” y “Layetana abajo”. En la primera, Lucini dice tras escucharla: “Qué maravilla de canción. Esta canción me conmueve, porque de pronto, después de tantos años voy por las radios y os prometo que cuando estoy con los compañeros de la radio, todos tararean la canción y eso significa que Humet sigue vivo en todos nosotros” y en la segunda, hace referencia a un paseo de hace años por Barcelona con Carlos Cano, Carlos Herrera y él mismo.

Ante las preguntas de Goyo González, el crítico musical ha respondido a la duda de la sociedad sobre si Humet era un hombre triste: “Era un hombre muy tímido, pero no era un hombre triste, lo que pasa que muchas veces cantar a la vida, en aquel momento, era una realidad triste, cantar "Clara", por ejemplo, que era una drogadicta que murió, no se puede cantar a la pandereta”. Pero define al artista con cariño y sinceridad: “Era un hombre tierno, sensible y bueno”.