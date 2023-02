Fernando Aramburu, sobre una víctima de ETA: “Le garanticé que no aparecerían en ningún párrafo”

Fernando Aramburu ha vuelto al mundo de 'Patria' con un registro muy diferente. Ahora es el momento de 'Hijos de la fábula'. Un libro que el autor tenía escrito y terminado desde hace más de seis años, pero como en todo... a los libros también hay que buscarles su momento: “Temporalmente 'Patria' habría hecho sombra a esta novela”.

Antes de ponerse manos a la obra, Aramburu llegó a hablar con una víctima del terrorismo sobre su intención de escribir esta comedia: “Le expuse mi proyecto. Cuando le garanticé que en el libro no aparecerían víctimas en ningún párrafo me dio el visto bueno”. De esta manera su proyecto “ya estaba pasado por un filtro moral que era muy importante” para él.

Seguramente esta novela molestara a aquellos que se identifican con el ideario de ETA: “Me puedo imaginar que sí. No hay cosa que irrite más a un totalitario que se le ponga en ridículo”. Los dos personajes no tienen armas, no han realizado cursos de entrenamiento, están sin dinero y sin horizontes, pero, aún así, se proponen poner de rodillas al Estado ellos solos. Como bien explica Fernando “existieron muchas chapuzas” y lo que hace es convertir a dos terroristas de ETA, en dos personajes absurdos, torpes y ridículos:“Es una comedia triste”.