Fernández-Tapias, en 'Herrera en COPE': “La ciudad donde más invierte la Xunta es Vigo”

El programa de 'Herrera en COPE' se ha trasladado hasta el Museo Do Mar de Galicia, en Vigo, desde donde ha realizado el programa. Hemos podido escuchar a la Delegada de la Xunta de Vigo, Marta María Fernández-Tapias, en una charla con Carlos Herrera, a quién le ha regalado dos indicadores del Camino de Santiago. Una de las cosas que reivindica la candidata a la alcaldía de la ciudad, es que Vigoes la única ciudad de Europa en la que no está señalizada el camino, así lo manifestaba: “Los peregrinos vienen cansados, tienen ganas de inaugurar el albergue que hemos construido este año y no llegan, por eso, la imagen que se llevan de nuestra ciudad no es buena”. Uno de los caminos que pasan por la ciudad gallega, es el portugués, así lo defiende Marta: “El camino portugués de la costa, es de los más bellos que hay sin duda. Con esas vistas, esas playas, esa naturaleza,… Pero es una pena porque luego llegan a nuestra ciudad y se pierden”. Y, hace referencia esperanzadora al próximo Año Xacobeo, también conocido como Año Santo o Año Jubilar: “Espero que en el próximo Año Xacobeo que es el 27, ya está nuestra ciudad señalizada”.

Fernández-Tapias ha hablado de como afronta las elecciones para optar a la alcaldía: “Es un reto que cojo con mucha ilusión” y, ha hecho alusión a lo que necesita la ciudad de Vigo: “Tocan cambios, toca una nueva generación y queremos que Vigo sea reconocido no por los memes, sino por el empleo, la industria. Al final es una de las ciudades más reconocidas de Galicia”. Y reconoce el orgullo que siente cada vigués de su tierra: “Los vigueses defendemos mucho nuestra ciudad, sabemos que somos una ciudad muy importante, no somos capital de provincia, pero sí somos la ciudad más importante de Galicia”. “Vigo debería ser la capital de esa gran área metropolitana, pero bueno, está sin construir. Por eso. si las administraciones sumásemos, los beneficios para los ciudadanos se multiplicarían”.

Además, Marta María ha tenido tiempo para acordarse de la antigua promesa del actual alcalde, Abel Caballero, cuando fue ministro de transporte, que aseguró el acercamiento del AVE a Vigo: “Prometió que en tres años estaría el AVE en Vigo y llevamos sin el más de veinte años”. “No puede ser que se tarde más de Orense a Vigo que de Orense a Madrid” y es que, el AVE ha llegado a Galicia treinta años después de su inauguración, que fue en el año 1992. La Xunta invierte el tiempo y el dinero que necesita Vigo porque, como dice Marta, no pueden esperar nada del Gobierno Central, sino lo hacen ellos, no lo hará nadie. También, ha mencionado la nueva e impecable Ciudad de la Justicia: “Tenemos ahora la mejor Ciudad de la Justicia del noroeste de España, no lo digo yo, lo dicen todos los que han venido, como magistrados y el rey, que también vino a conocerlo”.

Ante la pregunta de Carlos Herrera sobre por qué se dedica a la política, Fernández-Tapias responde firme: “Por vocación”. “Llevo afiliada al partido desde que tenía 18 años y siempre estuve muy comprometida con el partido porque me gusta la política y es mi verdadera vocación”. “Una vocación de servicio público, y es que una cosa lleva a la otra y aquí estoy, siendo candidata a la alcaldía de mi ciudad”. Y, ha afirmado lo primero que haría si ganase las elecciones: “Reclamar todas las necesidades que tiene nuestra ciudad y ponerlas en marcha, que Vigo sea el primer promotor industrial y de empleo”.