Fernández Mañueco: “No vamos a ser la coartada para que Sánchez hable con Torra"

Pedro Sánchez inicia este martes una ronda de llamadas a los presidentes autonómicos. Hasta la fecha, ningún candidato a la investidura lo había realizado antes.

Por protocolo, el candidato a la presidencia comienza con el vasco Iñigo Urkullu, le segue el presidente de Cataluña, Quim Torra y a continuación el resto.

Para el Alfonso Fernández Mañueco, igual para otros presidentes autonómicos esta ronda es algo “inaudito y sorprendente”. Señala que lo que tendría que hacer “es poner en valor la Constitución y hablar con los líderes de los partidos como se ha hecho siempre”.

El presidente de Castilla y León ha asegurado en una entrevista este martes en “Herrera en COPE” que “somos una Comunidad leal con España y no vamos a ser la coartada para que Sánchez hable con otros presidentes con los que tiene más interés”, en referencia a Quim Torra y a sus exigencias para llegar a un acuerdo de investidura con los independentistas.

Fernández Mañueco apunta que esta es la primera llamada que recibirá por parte de Pedro Sánchez después de cinco meses. “El presidente nunca me contestó a una carta cuando amenazó con paralizar el dinero que debía a las comunidades” recalca.

Mañueco reconoce que aprovechará la llamada para intentar trasladar al presidente en funciones su preocupación por la financiación autonómica o la estrategia que tiene el Gobierno para luchar contra la despoblación.

Ha lamentado que “desde la moción de censura estamos en una situación en la que no se toman decisiones, no se afrontan los problemas, y no se responden las llamadas cuando se producen”.

El presidente de Castilla y León ha criticado a Miquel Iceta, líder del PSC, que definía a España como una “nación de naciones”. Mañueco considera que “estar ahora con ese debate es descabellado y sorprendente”.

Sánchez es un trilero político

Apunta que el PSOE de Sánchez, tras el 10-N, “no ha buscado el camino correcto. Los resultados dijeron que se quería una línea constitucional, y Sánchez está buscando el camino de la radicalidad, de buscar apoyos en quienes quieren romper España. Es un trilero político”.

Sobre la intervención del Ejecutivo a las cuentas a la Junta de Andalucía, Alfonso Fernández Mañueco señala que “es inaceptable y demuestra no estar a la altura de quien tiene que gobernar a todos los españoles. No se puede aplicar la ley del embudo, la parte ancha para quienes son leales o son de mi partido y la estrecha para los que no opinamos igual que el Gobierno, lo que queremos es rigor y que se apliquen las normas igual para unos y para otros” porque si no, apunta “está faltando el respeto a los ciudadanos”.

Recuerda que a su Comunidad se le debe “la liquidez del IVA del año pasado. Se excusan en que están en funciones, pero nosotros tenemos que buscar recursos para mantener la calidad de los servicios públicos”.

Por último, Mañueco se ha referido al aviso amarillo activado por la Aemet este lunes, ante el elevado riesgo de que se produzcan nevadas en León, así como fuertes vientos que alcanzan hasta los 80km/h. El presidente de la Comunidad ha aprovechado para pedir a los ciudadanos que “ante cualquier problema, llamen al 112 y sigan las instrucciones de los Cuerpos de Seguridad”.