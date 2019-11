La felicitación de Herrera a Juanma Castaño por el liderazgo de 'El Partidazo de COPE'

Carlos Herrera ha felicitado a Juanma Castaño por el liderazgo de 'El Partidazo de COPE' en las noches deportivas españolas. Lo ha hecho en 'Herrera en COPE', donde ha conectado con Juanma Castaño cuando se han conocido los datos de la 3ª oleada del EGM de 2019: “Un hombre es noticia por encima de todos los demás que trabajamos en esta casa. Porque después de 25 años, Juanma Castaño realiza la hombrada de proclamarse líder absoluto de la radio nocturna en España, a través de su Partidazo de COPE”.

Herrera le ha preguntado a Castaño dónde iba a celebrar el liderazgo: “Juanma, ¿esto dónde lo vamos a celebrar? En Sanlúcar o en Gijón?”. Y Castaño le ha contestado que lo importante no es el dónde, sino el qué: “¿Por qué tenemos que dudar? Una vez en Sanlúcar y otra en Gijón. Yo solo estoy pensando ya en celebrar”.

Juanma Castaño ha confesado que no esperaba que este momento fuera a llegar: “Yo no sospechaba que esto podía pasar. Era enfrentarse a algo histórico, muy arraigado hace tiempo. Y han sido tres años. Y en tres años hemos conseguido construir un programa que está calando mucho entre la gente. Y no solo eso, es que la gente está empezando a reconocer que lo escucha. Estamos muy contentos y muy agradecidos".

Y le ha explicado a Herrera la clave para ser líder: “La clave es estar tranquilos y pensar que vas a ser segundo. Porque como pienses que vas a ser primero te la pegas”.

Herrera ha querido transmitir a Juanma Castaño su gratitud: “Juanma, mi cariño y mi admiración sin límites. Y mi gratitud por dejarme todas las noches un saco de oyentes durmiendo que conectan la radio por la mañana”.

'El Partidazo de COPE' hace historia. El programa presentado por Juanma Castaño rompe 25 años de hegemonía de ‘El Larguero’ y se convierte en líder absoluto de los deportes en la noche, al registrar en un año un espectacular incremento de audiencia del 46%. Según el último Estudio General de Medios (EGM), hecho público este miércoles, "El Partidazo de COPE" suma ya 790.000 oyentes diarios.