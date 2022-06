Un fármaco para luchar contra la ELA: "Estamos ilusionados porque puede funcionar"

En junio de 2020, hace ahora dos años, a Juan Carlos Unzué le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El que fuera portero de Osasuna, Barcelona, Tenerife o Sevilla anunciaba su retirada como entrenador después de recibir ese mazazo de los médicos.

Desde entonces, Unzué se ha convertido en todo un ejemplo de superación y en todas las charlas que ha ido realizando hasta la fecha, que han sido muchas, siempre deja alguna frase, alguna reflexión llena de sinceridad, de vitalidad y de esperanza frente a esta enfermedad terrible.

Desde el físico Stephen Hawking al futbolista Juan Carlos Unzué, no faltan ejemplos conocidos de personas que sufren o han sufrido ELA. No únicamente hablamos los desconocidos, las personas anónimas que padecen esta terrible enfermedad, no solo por sus consecuencias, sino por la falta de esperanza para los pacientes.

En la actualidad hay más de 3.700 personas diagnosticadas de ELA en España; un tercio de ellos sobrevive a los cuatro años del diagnóstico. Es una enfermedad canalla que afecta a las neuronas que envían mensajes a los músculos; de tal manera que, con el paso del tiempo, provoca un debilitamiento y una pérdida lenta y progresiva de la movilidad de los brazos, las piernas y, al final, de todo el cuerpo, hasta que el paciente fallece.

En un escenario tan oscuro y dramático, que cualquier pequeña esperanza es recibida con muchísima ilusión. Y esto es lo que ha ocurrido hace solo unos días. Una buena noticia desde la Oficina de Patentes y Marcas, que acaba de conceder el premio a la mejor invención protegida a una patente relacionada con la ELA. El galardón ha sido para Ana Martínez, investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, del CSIC, y el invento patentado: un compuesto con potencial para proteger a esas neuronas que dejan de funcionar.

Es una molécula que podría convertirse en un fármaco que cambie esta patología, y sobre todo que mejore la calidad de vida de las personas con ELA y les dé más años de supervivencia. De momento, se ha probado en animales y con éxito, pero abre una puerta a la esperanza que queremos conocer un poco más en detalles.

"Para nosotros, esto es todo un éxito"

La investigadora cuenta en Herrera en COPE, que el hallazgo "puede suponer un avance importante para combatir la enfermedad", y no es algo que les haya llevado precisamente poco esfuerzo. Pero lo que queda claro es que gracias a esos esfuerzos, el hallazgo obtenido de este fármaco, puede considerarse "todo un éxito" para paliar los terribles efectos de la ELA.

El método de funcionamiento ya ha sido probado en animales y consiste en "la modificación de la proteína que afecta a las neuronas, y modifica su fisiología". De ser definitivo, desde el centro de investigación ya muestran su "ilusión porque pueda funcionar". Aún así, por el momento toca seguir siendo cautos y pacientes, porque estas cosas no son de un día para otro: "ahora comenzamos un camino de entre doce y quince años hasta que podamos verlo en humanos".