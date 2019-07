Familia de acogida: "Ojalá los niños saharauis pudieran volver a su tierra y no tuvieran que venir a España"

Vienen a España a disfrutar de unas 'Vacaciones en paz' durante los meses de verano. Son niños saharauis que encuentran aquí la salida a una rutina que transcurre en campamentos a los que han sido relegados por la ocupación de sus territorios. Mohamed fue acogido hace 20 años por la familia de Dori y hoy su hijo ha encontrado cobijo en la familia de su “hermana”, la hija de Dori.

Según ha dicho este jueves en 'Herrera en COPE', se quedó con ellos cuatro años debido a que sufría bocio. “Me trataron como a un hijo más. Se pasaron los días y las noches conmigo y me han apoyado”. Por eso, solo tiene palabras de gratitud hacia las personas a las que llama padres, Dori y Juan.

“Podíamos hacerlo y adelante”, ha dicho Dori, que cuando acogió a Mohamed ya tenía a sus dos hijos, que lo recibieron “encantados”.

Hoy el hijo de Mohamed está en compañía de su “hermana”, María Ortiz. “Soy su tía, su madre... Un poco de lío”, ha dicho. “Aunque lleva solo dos semanas con nosotros, es un encanto de niño, muy educado y formal”. Lo que más sorprendió al pequeño fue ver la piscina con “tanta agua junta”, ha dicho.

Esta gran familia no descarta que los hijos de María acaben acogiendo a los de Mohamed, aunque esperan que “no sea necesario porque eso querrá decir que el pueblo saharaui ya no vive en campamentos de refugiados, que ha podido volver a su tierra”. Por eso, espera “que dentro de 20 años no haga falta que los niños saharauis sigan viniendo de vacaciones en paz” a España.