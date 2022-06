Un experto da su opinión a Carlos Herrera sobre la cuarta dosis: "No quiero alarmar"

La trasmisión covid entre los mayores de 59 años vuelve a subir tras tres semanas de descenso y aumenta levemente en 11 puntos, hasta los 589 casos, con un ligero repunte también en la ocupación global hospitalaria de dos décimas (5,5 %), con 6.763 pacientes ingresados en toda España.

Los datos del Ministerio de Sanidad del martes indican que, además de la incidencia a 14 días, también crece el indicador sobre la evolución epidemiológica en la última semana, que pasa de los 278 casos por cada 100.000 habitantes a los 284.

El pico máximo de incidencia acumulada desde que se aplica la nueva estrategia de vigilancia, vigente ya desde hace algo más de tres meses, fue de 848 casos en la semana del 20 de mayo y desde entonces comenzó a descender, hasta la subida que refleja el informe de Sanidad.

En total, han sido diagnosticados en España 36.133 nuevas infecciones covid, 18.574 de ellas entre ciudadanos de 60 años a más, cifra que supone un descenso en esta contabilidad respecto a semanas anteriores, pero que no se refleja en el nivel de incidencia, que ha crecido en la última semana.

La tasa de positividad por prueba de detección en los ciudadanos mayores de 59 años roza el 30 %, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que este dato se encuentre por debajo del 5% para considerar "controlada" la propagación del virus.

En cuanto al impacto sanitario, los hospitales se mantienen con oscilaciones en la horquilla del 5 % de media nacional de ocupación (riesgo medio), tendencia similar en las unidades de cuidados intensivos, que han registrado nuevamente un leve aumento desde el viernes, del 3,65 % al 3,85 %, con 342 pacientes críticos.

Teniendo en cuenta estos datos, conviene tener presente que no debemos olvidar, que sigue habiendo una pandemia que no hemos erradicado. Por ello, en Herrera en COPE, hoy hemos decidido hacer retrospectiva y volver a analizar cuál es la actualidad de una enfermedad que tantos quebraderos de cabeza ha causado y que, por el momento, aún sigue sin estar finalizada. El doctor Gonçal LLoveras, es médico experto en gestión sanitaria y salud pública, y en esta mañana ha estado junto a Carlos Herrera.

El experto ha señalado que debemos permanecer alerta, y es que "hay un término medio que es desactivar la preocupación, pero permanecer atentos a lo que ocurra". A la hora de repasar lo que sucede en nuestro país, destaca que "el 93% de la población mayor de doce años tiene la pauta de vacunación completa", lo que sin duda es una gran noticia.

Sin embargo, "nada nos asegura al 100% que no vayamos a contagiarnos", aunque hay herramientas que ayudan. "En este momento hay una serie de pruebas que nos permiten conocer cuantos anticuerpos neutralizantes tenemos", indica el doctor Lloveras. Estos anticuerpos neutralizantes son los que permiten que nuestro organismo no desarrolle la enfermedad.

"No debemos distinguirlas"

Considera el experto, un punto fundamental, y es que "no debemos poner una dosis a quien no lo necesita", y es que si el número de anticuerpos es normal, no habría que administrar otra vacuna, "con más de treinta y cinco anticuerpos estamos muy protegidos, con menos de veinte habría que plantear una nueva dosis". Los recueros sanitarios deben ser "valorados" para comprobar la calidad que nos ofrece y para ello debería dar igual la distinción eterna entre sanidad pública y privada. "Un ministerio de Sanidad no debe distinguir entre pública y privada".