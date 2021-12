Experto energético, en COPE: “Las perspectivas para el año que viene son muy malas”

Además de la variante ómicron que ha aumentado de manera considerable el número de contagios y que trastocado los planes de la mayoría de los españoles en esta Navidad, otro de los problemas que nos preocupa es el precio de la luz, que también está en alza.

Y más cuando este mes, seguramente, sea uno de los más caros de la historia en cuanto al precio de la luz se refiere sino también porque parece que de cara al próximo año, al 2022 al que estamos a punto de dar la bienvenida, parece ser que no hay buenas noticias en este aspecto.

Así lo ha certificado Diego Mateos, experto energético y CEO de de la asesoría energética GESE en ‘Herrera en COPE’ señalando que “las perspectivas para el año que viene son muy malas también, el primer trimestre se endurecen, a 258 euros y luego el resto se suaviza un poco, pero no mucho más”.

Señala a este respecto Mateos que “en 2021, el precio medio del año es de 120 euros megavatio y en 2022 cotiza a 219 euros, es decir, el doble de lo que la media del año ha hecho”.

Nos explica este experto energético el porqué de estos vaivenes en el precio de la energía que responden a que se trata de un “mercado que funciona con la ley de la oferta y demanda. La oferta es la que hay y la demanda de energía, la semana pasada fue de mucha demanda y de poca oferta de energía barata, lo que es renovable” e indica que “esta semana, la demanda de energía es menor porque muchas industrias cierran y la asignación de energía eólica y solar ha sido mucho inferior a la semana pasada”.

Aunque también admite que “aun así todo, lo que marcan los futuros pueden cambiar en cualquier momento, pero todo esto viene más a una tensión geopolítica como puede ser el gas que si se relajase un poco los mercados, el mercado del gas lógicamente, los precios bajarían”.

Señala Diego que uno de los problemas que tenemos es que”sacamos mucho peso con el tema de ser ecológicos y demás, y parea serlo debemos tener suficiente parque ecológico montado, dependemos del gas en última instancia”. Y nos explica en qué se basa el sistema de pulsación de precios por el que se fija la electricidad y se alcanzan estos niveles “el precio lo fija el último kilovatio que se vierte en la red, que en este caso se produce del gas. Mientras este sistema siga así, no tiene sentido que paguemos la nuclear al precio que lo estamos haciendo, cuando está más que amortizada”.

Por último, destaca el experto energético que “es cierto que España no tiene nada que hacer porque dependemos de Europa y se le ha pedido que se repiense un poco lo del precio, pero Europa no tiene estos problemas tan grades que tenemos nosotros porque está acostumbrada a hacer contratos a largo plazo con los que están pagando la energía a 40-50 euros el megavatio. En España este tipo de contratos no está muy desarrollado, mientras que allí tienen precio cerrado a largo plazo”.

Por eso, indica que “tenemos que cambiar nuestra forma de comprar la energía”.