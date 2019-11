Experto en ciberseguridad: “Es una falacia pensar que nuestra información es nuestra y está segura"

El Instituto Nacional de Estadística (INE) comienza este lunes el estudio de los desplazamientos de los españoles a partir de los datos de sus teléfonos móviles, un trabajo que efectuará en ocho días repartidos entre los meses de noviembre y agosto y que ha suscitado recelos entre los consumidores.

El objetivo es analizar los desplazamientos durante cuatro días laborales de noviembre, del 18 al 21; un domingo, el 24 de noviembre; un festivo, el 25 de diciembre; y dos días de verano, el 20 de julio y 15 de agosto, también festivo.

El INE sufragará con medio millón de euros a Telefónica, Vodafone y Orange para desarrollar este estudio que ha despertado ciertas suspicacias aunque las compañías dicen respetar plenamente la legalidad.

Un estudio que está generando mucho recelo, por lo que 'Herrera en COPE' ha planteado al experto en ciberseguridad y miembro y fundador de Thiber Seguridad, Chema García, algunas cuestiones que nos planteamos todos ante este estudio como ¿es verdad que vamos a poder tener garantizado nuestro anonimato? “Todo depende, a nivel legal, según el tipo de datos que se consideren de carácter personal y luego ya la opinión de cada uno sobre si considera que el número de su teléfono es realmente dato personal o no. Evidentemente están recabando información que puede servir y de hecho sirve para identificarte, con lo cual si que estarían recabando información que puede servir para identificar de forma unívoca a un individuo” asegura el experto.

Dicen que la información es para prestar servicios públicos y reforzar las infraestructuras, ¿este estudio cumple con la ley de protección de datos, es legal? "En principio es legal y como ocurre con el resto de ámbitos de servicios digitales en el momento en el que aceptas una serie de cláusulas y condiciones al suscribirte o al entrar en un servicio lo estás permitiendo" afirma el miembro y fundador de Thiber Seguridad.

Si no quieres participar este estudio, ¿se puede evitar el rastreo? “Sí, el rastreo es recabar la información que circula sobre nuestro dispositivo en las torres de telefonía que dan cobertura a una determinada área, si no quieres lo que nos queda es o bien apagar el móvil el día que dura el estudio o poner el móvil en modo avión. Para poder seguir utilizando el resto de servicios del móvil no nos queda otra que usar la conexión wifi en lugar de utilizar la conexión móvil de las operadoras”.

El estudio se va a desarrollar desde este lunes 18 de noviembre hasta el 21 de noviembre, el 24 de noviembre, el 25 de diciembre y dos días en verano, el 20 de junio y el 15 de agosto de 2020. Nos recuerda el experto en seguridad, Chema García que “a todos nos gusta vivir en una sensación de seguridad y que nuestra información es nuestra y no tiene acceso nadie más, pero esto es una falacia, ya no es cierto. Nos tenemos que dar cuenta que vivimos en un entorno con tantos servicios online gratuitos, a los que damos datos y con grandes compañías diseñan servicios altruistas para nosotros, eso es falso, a lo que nos debemos enfrentar es a saber realmente qué pasa con nuestros datos y a dónde van. Esto no es más que un ejemplo cercano a lo que no estamos acostumbrados” advierte Chema García.