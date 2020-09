Évole, en COPE: “Este país va a vivir en una angustia vital durante un periodo largo”

Jordi Évole ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para presentar su nuevo libro, Confinados. Entrevistado por su "gran amigo", Carlos Herrera, Évole ha explicado cómo se fraguó el libro: “Tuve que trabajar bastante, tuvimos que salir del paso con un programa hecho desde casa, y de ahí salió el material del que se nutre este libro”.

Como ha recordado el periodista de LaSexta, aquellos días de marzo y abril nunca serán olvidados por los que los vivieron: “Fueron días en los que nos dio por reflexionar, mirar hacia dentro, e hicimos entrevistas a gente que nos habló de cosas profundas”.

A lo largo de esos días, Évole pudo entrevistar a personas muy diversas: “Las personas anónimas a los que entrevistamos eran trabajadores esenciales que nos sacaron las castañas del fuego. Y luego gente tan variada como desde Joaquín Sabina al Papa Francisco”.

Évole habla sobre la entrevista al Papa Francisco

Sobre la entrevista al Papa, Évole ha resltado que el Pontífice se prestó a hacerla: “Nos costó mucho conseguir la primera entrevista al Papa y en cambio esta vez se nos puso delante del ordenador en 24 horas”.

Évole ha explicado cómo logró que Francisco se 'mojara' sobre temas de actualidad: “El Papa quería hablar sobre todo de los refugiados, pero el guion nos permitía irnos a hablar de otros temas partiendo del tema de los refugiados. Yo quería hablar de Venezuela y le recordé que hay 3 millones de venezolanos utilizando Colombia y otros países como refugio”.

Y ha narrado la situación que su madre, como millones de católicos, tuvo que afrontar durante el confinamiento: “Mi madre es de misa casi diaria y cuando declararon el estado de alarma dijo: 'Me voy a misa mañana'. Y le dije que no había misa, que lo viera en la tele. Y el Papa avaló mi decisión”.

Sobre la entrevista a Joaquín Sabina, Évole ha destacado una anécdota: “Le pedimos a Sabina que no fumara en la entrevista. El tío aguantó y al final de la entrevista se levanta casi corriendo a fumar”.

Otra de las entrevistas preferidas del periodista catalán fue al expresidente de Uruguay, Pepe Mujica: “Pepe Mujica te invita a la reflexión sin muchos dogmatismos. Es capaz de criticar a los suyos y tiene una visión del día a día acorde con lo que predica. Para él es más importante acumular tiempo para sí mismo que bienes”.

Herrera ha querido recordar también a una amiga común que comparte con Évole, la recientemente fallecida Rosa María Sardá, al que Évole recuerda con cariño: “Lo mejor ante una respuesta de Rosa María Sardá es dejar su reflexión y guardar silencio. Me dijo: 'Contra el cáncer no se lucha' y yo intenté llevarle la contraria y luego el tiempo le dio la razón”.

Pero para el periodista de LaSexta la mejor entrevista fue con Ana, una enfermera de una residencia de ancianos: “Una enfermera de ancianos me dejó la piel de gallina. Tuvo la valentía de hablar desde la zona cero de la pandemia, las residencias de ancianos, y lo hizo sin acritud y con valentía. Todavía no somos conscientes de la que nos ha pasado por encima”.

Preocupación por el futuro de España

Évole ha mostrado su preocupación por el futuro de España en los próximos años: “Este país va a vivir en una angustia vital durante un periodo largo”, pero ha asegurado que no pierde la esperanza en el futuro: “Nunca abandono la esperanza. Me parece el último recurso. Y siempre tengo un rinconcito en el que cuesta mucho desesperanzarme del todo”.

Como muchos españoles, Évole ha sufrido la muerte de cerca durante los últimos meses: “Durante la pandemia perdí a mi tía Celia, que estábamos muy unidos a ella.”

También la de su amigo Pau Donés: “Pau Donés me pidió que lo entrevistase 15 días antes de morir. Es importante que sepamos mirar la muerte de frente, que sepamos que está ahí. Creo que Pau nos enseña a morir de una forma tranquila y a comprender que la muerte forma parte de la vida”.

A pesar de que piensa que se volverá a la normalidad cuando la pandemia pase, cree que no volveremos a ser iguales que antes: “No creo que aprendamos mucho. En otros momentos de la historia se nos han dado motivos para mejorar y no hemos aprendido. Por otro lado, no creo que volvamos a ser los mismos. Solo hay que ver cuando paseas por Barcelona y ves el centro vacío, los comercios cerrados, cuando vas a un aeropuerto y ves la desolación...El mundo se ha parado”.