Europa mira con preocupación "el intento de golpe" en EE.UU.: “Trump, la estrategia del caos”

La sesión en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos para certificar la victoria electoral de Joe Biden se está viviendo con mucha preocupación en Europa. Tras una caótica jornada en la que los manifestantes pro Trump, azuzados por sus infundadas acusaciones de presunto fraude electoral, asaltaron el edificio del Capitolio en Washington DC y forzaron la evacuación de los legisladores, Trump ha reconocido que su mandato ha terminado y ha prometido un traspaso de poderes ordenado.

Según ha dicho Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington, Trump está en “total desacuerdo con el resultado de las elecciones” y va a continuar con su lucha sobre el recuento de votos. “Quedan 13 días para el día 20 y vamos a ver qué pasa”, ha dicho.

José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, ha dicho que los líderes europeos siguen sin creerse lo que está pasando en EE.UU. “Conmoción con lo que está pasando en el templo de la democracia”, ha dicho el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. En la misma línea se ha pronunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que espera un traspaso ordenado del poder.

En Francia, Teresa Capiello ha dicho que los medios de comunicación le han dado “mucha importancia” a lo sucedido en EE.UU., que ha sido calificado por el periódico ‘Libération’ como “Trump: la estrategia del caos”. En la misma línea titula ‘Le Monde’.

Rosalía Sánchez ha dicho que el Gobierno alemán ha reaccionado con “muchísima alarma”. De hecho, el ministro de Exteriores ha hecho una llamada en Twitter a los seguidores de Trump para que dejen de “pisotear la democracia” y Merkel, un poco más comedida, ha dicho que “está consternada por los ataques”, aunque cree que la democracia estadounidense podrá con el asalto al Capitolio. La prensa titula por “intento de golpe en Estados Unidos”.

En Reino Unido, Paloma García Ovejero ha dicho que Boris Johnson desde su cuenta personal de Twitter ha calificado de “escenas vergonzosas” las vividas en el Capitolio y ha pedido “un traspaso de poder pacífico y ordenado” porque “los Estados Unidos representan la democracia en todo el mundo”. La corresponsal ha destacado una pieza informativa del corresponsal en Washington de la cadena ITV Robert Moore sobre los ataques de los seguidores de Trump.

Watch @robertmooreitv's report from inside the Capitol building as the extraordinary events unfolded in Washington DChttps://t.co/krCQf1uQbxpic.twitter.com/SiWbzF5Nzs