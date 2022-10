Un eurodiputado de Ciudadanos, sobre el bloqueo del CGPJ: "Lo último que queremos es que se vaya de las manos"

La visita del comisario de Justicia, Didier Reynders, la semana pasada dejaba varios consejos, entre los que destacaba la "prioridad" de desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y así después "iniciar un proceso de reforma del modelo judicial" para que "haya una mejor participación de los jueces en las elecciones del CGPJ". Además, advirtió de sanciones si el plazo termina -en principio en diciembre- y no se ha solucionado nada antes de que comience el semestre español de Presidencia de la Unión Europea. En medio de todo esto, en 'Herrera en COPE' hemos querido hablar con Adrián Vázquez, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, eurodiputado de Ciudadanos y diplomado en lengua japonesa, para hablar sobre la situación actual de la Justicia en España y analizar la visita de Reynders a nuestro país.

"Puede dar frutos maduros o podridos, me temo. Yo mañana mismo tengo una reunión con él para valorar la visita que ha hecho a España, pero la gravedad de que un comisario de Justicia tenga que venir a un Estado miembro, parece casi comoun profesor yendo al patio de un colegio a intentar que dos alumnos rebeldes se pongan de acuerdo. Yo no sé si hay gente en España que esté viendo la gravedad que eso supone. Esto lo ha hecho en lo que va de legislatura en solo tres países: en Hungría, en Polonia y en Eslovenia cuando el antiguo gobierno conservador, que ahora está fuera del gobierno porque perdió las elecciones, intentó llevar adelante una reforma justo de la elección del órgano de gobierno de los jueces eslovenos, muy parecida a la que intentó llevar adelante Sánchez en 2020", explicaba Adrián Vázquez, que continuaba diciendo que la visita, no ha sido una visita de "cortesía", sino que ha sido para "dar un aviso muy serio con unos plazos muy definidos".

Ante la gran duda de si este bloqueo continuará o se zanjará antes de que llegue la presidencia española de la UE, el eurodiputado de Ciudadanos ha contestado lo siguiente: "Es lo que deseo. Lo último que queremos nosotros, por lo menos en los liberales, es que esto se vaya de las manos y acaben iniciandoprocesos sancionadores a nuestro país", indicaba, añadiendo que le parecería "inconcebible que primero, no se renovase el órgano de gobierno de los jueces en España y, segundo, que no se presentase si se llevase adelante la reforma que lo único que está pidiendo el señor Reynders y lo que estamos pidiendo desde Bruselas es que se haga una reforma para igualarnos en los estándares democráticos de nuestro Poder Judicial".

"Al final parece que tenemos dos partidos que se creen con patente de corso para repartirse el botín de los jueces y eso es inaceptable en la Europa del siglo XXI", señalaba Adrián Vázquez, haciendo referencia a la opinión de cada partido, tanto del PP como del PSOE. Ante la acusación de falta de transparencia por parte de Bruselas, Carlos Herrera ha querido saber cómo se defiende Pedro Sánchez cuando va allí: "Cada vez se va a tener que defender más panza arriba y de ahí es lo que decía, el señor Reynders fue clarísimo poniendo un plazo, que es el inicio de la presidencia rotatoria en España en la segunda mitad del próximo año, que además coincidirá con la presentación del informe anual que hace la Comisión sobre el estado de derecho. Informe que ya lleva dos años: primero, denunciando la falta de renovación y el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial en España; y, segundo, el estatuto de la Fiscalía General del Estado, que somos el único Estado miembro en el que el Gobierno en funciones pone a dedo al Fiscal General del Estado. Entonces, si estos dos elementos no están solucionados para julio del próximo año, veo muy complicada la presidencia de España y la posición de Pedro Sánchez en Bruselas", sentenciaba Vázquez.

La refundación de Ciudadanos

Ciudadanos ha iniciado su camino en la refundación: "Me ha tocado la coordinación ejecutiva de todos los trabajos que estamos haciendo en la refundación. Llevamos tres meses trabajando sin descanso, no hemos tenido verano. Justo este sábado hemos presentado las primeras conclusiones de los más de 2.000 afiliados y simpatizantes del partido que durante todo agosto han estado trabajando para desarrollar nuevas propuestas", comentaba. "Ahora empezamos ya esa segunda etapa de la refundación en las que estamos preparando una asamblea de refundación que tendrá lugar o en diciembre o en enero, en el que nos vamos a poner objetivos, para no cambiarlo absolutamente todo, pero sí una renovación profunda de la marca, de muchas de las banderas políticas que hemos liderado estos años y de intentar sacar a la opinión pública española ciertos temas que parecen tabú, pero que nosotros consideramos fundamentales para el futuro de nuestro país". Y, ¿cuál es el gran objetivo de Ciudadanos? Así respondía el eurodiputado del partido: "Volver a ser una fuerza que ilusione a un número amplio de españoles y que nos permita tener la suficiente influencia y capacidad en el próximo Congreso para, por ejemplo, empujar y obligar a que haya una reforma del procedimiento del CGPJ, son el tipo de objetivos que nos hemos planteado", aseguraba.