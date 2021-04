¿Estuvo Carlos Herrera a punto de ser alcalde de Sevilla? La pregunta se la planteaba al comunicador este miércoles uno de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

Carlos Herrera ha respondido con una negativa si bien ha querido explicar la razón de ese rumor. “En un momento determinado se me dice en Sevilla, ¿te importa si te ponemos en el panel de candidatos, en el que hacemos una primera prospección pública de grado de conocimiento y valoración y donde siempre incluimos a una persona ajena para poder contrastar con los datos de los candidatos?”.

Una propuesta que el comunicador de 'Herrera en COPE' vio con buenos ojos. “No me importaba, así me servía para saber si mis paisanos me conocían o no”.

El resultado de este 'sondeo' arrojaba que 'efectivamente' Herrera era 'conocido', “incluso algunos me valoraban, pero nada más”, ha relatado.

Si alguna vez hubiera tenido ganas...

"Pero ¿Te picó el gusanillo?", insistían los colaboradores del programa matinal de la Cadena COPE. Pregunta que Herrera quiso ilustrar contando una anécdota que le sucedió cuando circulaba el rumor. "Un día andaba yo por Sevilla y me paró un señor que se presentó como el presidente de la peña sevillista 'Pino Montano'. Me dijo que me tenía que explicar una cosa muy importante, que la medianera que tenían contaba con un problema de humedad que habían querido solucionar picando varias veces, etc... Cuando llevaba cinco minutos contándome le dije 'don Antonio ¿en qué le pudo ser útil?”

La respuesta de Antonio fue reveladora para Herrera “como me han dicho que igual es usted alcalde de Sevilla...y ese tema hay que solucionarlo, porque le local contiguo es municipal”. Por eso, el comunicador, zanjaba "si alguna vez hubiera tenido ganas...”.

JUAN ESPADAS, "DEJARÁ DE SER ALCALDE"

Herrera ha aprovechado también para informar de que Juan Espadas, “va a dejar de ser alcalde de Sevilla porque va a ser candidato a la Presidencia de la Junta, previa votación socialista para elegir entre Susana Díaz o él”, aunque “previsiblemente, si no hay sorpresas, será quien gane”.

Por tanto, el nuevo alcalde “será Juan Carlos Cabrera, uno de sus concejales más conocidos que seguirá al frente del consistorio hasta las próximas elecciones municipales, con lo que toma una cierta ventaja sobre el candidato que decida el PP, que puede ser José Luis Sáez o Beltrán Pérez”, ha concluido.