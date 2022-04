La estrategia del principal sospechoso de la muerte de Esther López: "No me lo explico"

La declaración ante la juez de Óscar S., uno de los tres investigados por su supuesta implicación en la desaparición y muerte de Esther López, de 35 años, ha acaparado por completo la atención sobre el caso, con la vista puesta en que esta jornada se pudieran conocer aspectos que contribuyan a esclarecer el suceso.

El Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid, que se ocupa de las diligencias, ha citado hoy a Óscar S., un amigo de la víctima que, al parecer, fue una de las últimas personas que la vio viva la madrugada del pasado 13 de enero.Óscar S. se encuentra investigado junto a otros dos amigos de la mujer que perdió la vida, Carolo y Ramón, esté último detenido durante seis días y puesto en libertad con una serie de medidas, como la imposibilidad de salir de España, una prohibición que la juez levantó el pasado 22 de abril.

Los tres estuvieron la tarde del 12 de enero en un bar de Traspinedo (Valladolid) viendo un partido de fútbol, tras lo que, ya de madrugada, Óscar, según declaró él mismo, llevó a Esther hasta un cruce de la urbanización El Romeral de esta población, en la que residía la víctima y en la que fue hallada muerta en una cuneta el pasado 5 de febrero. Esther desapareció la madrugada de aquel 13 de enero y, desde la denuncia por su ausencia, la Guardia Civil, incluidas distintas unidades especializadas, no cesaron en su búsqueda, una tarea en la que también se implicaron vecinos de Traspinedo en cuatro batidas que concluyeron sin éxito.

Fue un senderista el que vio el cuerpo sin vida de Esther el sábado 5 de febrero en una cuneta de la misma población, en la que vecinos de la zona se concentraron el 13 de marzo y el 13 de abril, en la Plaza Mayor de la localidad, para pedir justicia, proclamar que no olvidan a la joven y expresar la solidaridad con su familia.

Para conocer la forma en que murió la víctima y si pudo haber responsables vinculados con el fallecimiento, la Guardia Civil ha recogido centenares de muestras para su análisis y, dentro de las indagaciones, han llevado a cabo además durante cuatro días la inspección de la casa de Óscar, el hombre investigado al que ha citado la juez este lunes.

También los agentes inspeccionaron el coche del mismo investigado, un Volkswagen T-Roc de color gris, con el fin de tratar de localizar pruebas que guíen hasta la resolución del caso. La juez que hoy prevé tomar declaración a Óscar ha levantado parcialmente el secreto de sumario que pesaba sobre la causa, en la el informe de autopsia forense concluye que la muerte de Esther López fue de etiología accidental u homicida por un atropello de un vehículo a velocidad media-baja y la causa inmediata del fallecimiento fue un shock multifactorial.

"No me lo explico"

Cuando la Magistrada decidió levantar el secreto de sumario con respecto a todo lo que había alrededor del caso, el 19 de abril, el principal sospechoso tuvo acceso a la información y las pesquisas que había recabado la Guardia Civil. Mientras la benemérita veía frustrado todo ese trabajo, Óscar pudo resolver todas las dudas que se habían levantado a su alrededor y toda la investigación que había avanzado, con una respuesta tan simple como "no me lo explico, no se nada".