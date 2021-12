"Ha perdido más de 30 millones de euros": La estafa a Leo Messi, descubierta por Nacho Abad

Barcelona, 2017. Vaya si han cambiado las cosas. En aquella época Leo Messi vestía de azulgrana y todavía le quedarían por ganar dos ligas más en un club que estaba, ya por aquel entonces al borde de la ebullición. No era una época del todo sencilla para el conjunto catalán, igual que tampoco lo era para el argentino, que nuevamente se iba a ver involucrado en un escándalo económico. La diferencia es que en esta ocasión no hay nada reprochable para el reciente ganador del último Balón de Oro.

Curiosamente, coincide con esas fechas tan especiales de la entrega del galardón, cuando el colaborador de Herrera en COPE, Nacho Abad, saca a luz un engaño de dimensiones considerables al que Leo Messi ha sido sometido, sin haber sido consciente hasta esta semana. El periodista ha pasado como cada miércoles por los micrófonos de la Cadena COPE para relatar el suceso.

El hotel MIM de Sitges, es un hospedaje lujoso, de cuatro estrellas, situado en la costa mediterránea con vistas a las playas de Sitges. Cuenta con un imponente spa y una zona paradisiaca que culmina con una terraza en lo alto que permite a todo el mundo disfrutar de un paisaje envidiable. Sin embargo, y a pesar de todo, cuenta con un importante inconveniente en su haber.

En uno de sus laterales, cuenta con una serie de balcones que llaman la atención por lo imponente que es su tamaño. Unas dimensiones que son excesivamente grandes, tanto que llamaron la atención de los arquitectos municipales, y dio que pensar a todos los que en ese momento conformaban ese colectivo.

Pero primeramente, resulta necesario identificar el proceder de los hechos. En 2009, comienzan a construir el hotel, aunque los problemas derivados de los balcones hacen encenderse las alarmas. Todo llega al punto que en 2011, dos años después, una sentencia del Ejecutivo de Sitges, afirma el alojamiento es precintado por el tamaño desmesurado de esos balcones.

En ese mismo año, hay un relevo en el ayuntamiento y durante el 2013 rehusando la orden judicial de tirarlos y hacerlos más pequeños, y sin cumplir los requerimientos propios de desalojo antiincendios, el hotel es inaugurado. Con el paso de los años, la propiedad intenta remediarlo cambiándole la forma y manteniendo constantes pleitos y pulsos hasta que el Tribunal Superior de Justicia da la orden de derribarlos. Desde entonces, el consistorio de Sitges, está intentando averiguar el modo de tirarlo sin afectar al resto del edificio.

La venta a Messi

En 2017, y en plena disputa entre propiedad y Justicia, el dueño vende el hotel a Leo Messi por 30 millones de euros. Todo esto ocurre en un entorno en el que caos está dispuesto sobre la mesa y donde se respira un ambiente convulso y hostil en el que podría pasar de todo. A todo esto, el astro argentino, desconociendo por completo lo que sucede en el MIM, se despreocupa y sigue con su vida.

Francisco Sánchez Rodríguez, dueño de la propiedad, le asegura que no hay ninguna irregularidad, cosa que no era cierta. En el entorno del futbolista no dan crédito a lo sucedido, en una circunstancia que evidencia enormemente los problemas que se han producido en ese lugar y que deja en ridículo tanto a víctimas como a quienes han llevado a cabo este despropósito desde el año 2009.