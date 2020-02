Españoles residentes en Italia radiografían en COPE la situación del país ante la propagación del coronavirus

El coronavirus ha causado ya cuatro muertes en Italia –la última, un hombre de 84 años en Bergamo-. La cifra de contagiados ya casi alcanza los 150, por lo que el Ejecutivo ha aprobado medidas extraordinarias para contener la difusión de los casos de coronavirus, como la prohibición de entrada y salida en 11 localidades consideradas epicentro de la epidemia y donde viven unas 50.000 personas.

Por eso, este lunes ha sido entrevistado en 'Herrera en COPE' Pablo Bermúdez, proyect manager de una empresa de informática en Milán. Según ha dicho, la ciudad " se ha parado por completo". De hecho, "hay muy poca gente en la calle, en la oficina y en todos lados. Han cerrado casi todo. La ciudad se ha blindado".

"La semana de la moda está en peligro" y se ha suspendido el carnaval de Venecia. Y es que, "nunca se ha vivido una cosa así", ha dicho el español.

En este sentido, Bermúdez ha manifestado que la sensación entre los milaneses es, no tanto de miedo, sino de "qué está pasando" en el sentido de "si va a ir a más o se va a solucionar" la pandemia. No obstante, aún así "te preocupas", aunque lo "importante es que no cunda el pánico e intentar vivir con medio tranquilidad", ha recomendado.

Bermúdez ha explicado que la gente ha hecho acopio de alimentos por lo que pueda pasar. De hecho, él ya ha comprado comida para dos semanas. En lo que respecta a las mascarillas, ha dicho que tienen que ser específicas "y no es tan fácil de conseguir en las farmacias". A su juicio, impera un cierto punto de "psicosis" en algunas personas.

"No dan tanta informacion porque tampoco creo que se sepa muy bien que más se puede hacer", ha dicho sobre la actuación de las autoridades italianas, que han habilitado el número 1.500 para proporcionar información sobre el coronavirus.

Por su parte, la corresponsal de la Cadena COPE en Italia, Eva Fernández, también ha intervenido en el programa para dar a conocer la última hora. Según ha dicho, "nadie se esperaba que el incremento de contagios iba a ser semejante al que se ha producido".

La periodista ha dicho que en el norte de Italia "los supermercados están saturados" y la situación es de "preguerra". No en vano, "ahora mismo en la isla de Isquia están impidiendo que sus propios barcos, que llegan del norte, atraquen en el puerto". Además, este domingo "se cerraron las misas".

"Estamos un poco sorprendidos. Todos los periodistas expertos que llevan aquí muchos años aseguran que no habían vivido una situación igual", ha dicho.

Sobre Salvini, el secretario federal de la Liga, que ha vinculado el contagio por el coronavirus con la inmigración, Fernández ha dicho que el Ayuntamiento del pueblo donde desembarcaron las últimas personas rescatadas por una organización humanitaria alemana y francesa se ha visto obligado a emitir un comunicado "para desmentir que cualquiera de ellos podría estar infectado por el coronavirus porque, evidentemente, Salvini ha aprovechado la circunstancia para aumentar más esa fobia contra las personas que llegan de fuera".

Además, ha sido entrevistada Sara Martín, una española que está contando a través de las redes sociales la última hora en Italia tras los contagios por el coronavirus. Según ha dicho, reside en Lodi, un municipio italiano de 43.000 habitantes de la región de Lombarda, en el epicentro de la epidemia. Esta española ha dicho que de madrugada se ha confirmado el primer caso de coronavirus allí, por lo que espera que próximamente las autoridades decreten el "aislamiento".

Martín ha puesto el ojo en el desabastecimiento de los supermercados. "Ayer salí para ir a comprar y lo que me encontré fue supermercados vacíos. Na había nada. No había carne ni pescado. No he podido traerme ni siquiera una bolsa de lechuga", ha señalado.

A su juicio, las medidas que ha tomado el Gobierno italiano no son "exageradas". De hecho, a su parecer ha reaccionado "tarde" a la epidemia ya que "no es posible que haya gente que haya volado desde China y no se hayan hecho controles en los aeropuertos seriamente".

De otro lado, Ana Esteba, una alumna de 5º de Medicina de Erasmus en Milán, ha dicho que se han suspendido las clases y las prácticas en hospitales hasta principios de mes. No obstante, ha llamado a la "calma" y a la "prudencia".

Sobre el uso de mascarillas, ha dicho que son "muchas" las personas que las llevan y que no quedan prácticamente en tiendas y farmacias.

Y es que, la preocupación se concentra ahora en Italia en conocer el origen de este foco, ya que resulta extraño que todos estos contagios sean originados por el caso de un italiano de 38 años que en un primer momento se creyó que se había infectado al cenar con un amigo que había estado en China y había regresado de este país el pasado 21 de enero.

Sin embargo, el viceministro de Sanidad italiano, Pierpaolo Sileri, confirmó este sábado que el presunto "paciente cero" que habría contagiado a su amigo tras regresar de China nunca tuvo el virus.