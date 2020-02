Un español residente en Italia radiografía en COPE la situación del país ante la propagación del coronavirus

El coronavirus ha causado ya cuatro muertes en Italia –la última, un hombre de 84 años en Bergamo-. La cifra de contagiados ya casi alcanza los 150, por lo que el Ejecutivo ha aprobado medidas extraordinarias para contener la difusión de los casos de coronavirus, como la prohibición de entrada y salida en 11 localidades consideradas epicentro de la epidemia y donde viven unas 50.000 personas.

Por eso, este lunes ha sido entrevistado en 'Herrera en COPE' Pablo Bermúdez, proyect manager de una empresa de informática en Milán. Según ha dicho, la ciudad " se ha parado por completo". De hecho, "hay muy poca gente en la calle, en la oficina y en todos lados. Han cerrado casi todo. La ciudad se ha blindado".

"La semana de la moda está en peligro" y se ha suspendido el carnaval de Venecia. Y es que, "nunca se ha vivido una cosa así", ha dicho el español.

En este sentido, Bermúdez ha manifestado que la sensación entre los milaneses es, no tanto de miedo, sino de "qué está pasando" en el sentido de "si va a ir a más o se va a solucionar" la pandemia. No obstante, aún así "te preocupas", aunque lo "importante es que no cunda el pánico e intentar vivir con medio tranquilidad", ha recomendado.

Bermúdez ha explicado que la gente ha hecho acopio de alimentos por lo que pueda pasar. De hecho, él ya ha comprado comida para dos semanas. En lo que respecta a las mascarillas, ha dicho que tienen que ser específicas "y no es tan fácil de conseguir en las farmacias". A su juicio, impera un cierto punto de "psicosis" en algunas personas.

"No dan tanta informacion porque tampoco creo que se sepa muy bien que más se puede hacer", ha dicho sobre la actuación de las autoridades italianas, que han habilitado el número 1.500 para proporcionar información sobre el coronavirus.

Y es que, la preocupación se concentra ahora en Italia en conocer el origen de este foco, ya que resulta extraño que todos estos contagios sean originados por el caso de un italiano de 38 años que en un primer momento se creyó que se había infectado al cenar con un amigo que había estado en China y había regresado de este país el pasado 21 de enero.

Sin embargo, el viceministro de Sanidad italiano, Pierpaolo Sileri, confirmó este sábado que el presunto "paciente cero" que habría contagiado a su amigo tras regresar de China nunca tuvo el virus.