El español al que le ha tocado la Lotería en la Antártida: "El premio lo tendrá que cobrar mi mujer"

Un militar español en misión en la Antártida y afincado en Salamanca ha sido agraciado este 22 de diciembre de 2019 con una participación del premio 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que ha repartido 4 millones de euros a la serie, y que ha recaído en el número 26.590. Un equipo de siete militares del Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11 -REI11-, con sede en Salamanca, partió este año con destino la Antártida, conformando la primera unidad del Ejército de Tierra en el continente blanco, donde trabajan en la reparación de un muro de la Base Antártica Española 'Gabriel de Castilla'.

Uno de esos militares es Jaime Vargas, el afortunado de esta historia. En una entrevista este lunes en "Herrera en COPE", Jaime ha contado cuánto dinero ha ganado. "El premio viene de una participación que mi mujer compró. La típìca papeleta de una escuela de Judo. Y nos ha tocado un premio de 80.000 euros", ha dicho un feliz Jaime.

Debido a la diferencia horaria (cuatro horas menos), el militar no pudo seguir en directo el sorteo. Fue su mejor quien se encargó de darle la buena noticia. "Llamé a mi mujer porque ella no me lo quería decir por mensaje. La pobre estaba llorando", cuenta. El militar se siente doblemente afortunado: "Por poder venir a la Antártida y por el premio de la Lotería".

Jaime ha contado a qué se dedica exactamente en la Antártida. "Yo pertenezco a un grupo para una consolidación de la línea de costa puesto que hay estudios que demuestran que la línea de costa se está deteriorando", ha contado. Por su trabajo, el premio lo tendrá que cobrar su mujer. "Lo cobrará ella porque hasta marzo no realizaremos el regreso a casa", ha concluido.

