El español que ha recibido la vacuna china, en COPE: "No tengo dudas de que se han hecho las cosas bien"

La vacuna china Sinopharm, desarrollada conjuntamente por Sinopharm y el Instituto de Productos Biológicos de Pekín, ha demostrado una eficacia del 86%, según los resultados del ensayo clínico en fase III que la compañía ha llevado a cabo en Emiratos Árabes Unidos (EAU), el único realizado fuera del gigante asiático. Este viernes en 'Herrera en COPE' ha sido entrevistado uno de los voluntarios que se la ha puesto, el lucense Jorge Rodríguez, que vive en Abu Dabi, donde es profesor de Ingeniería Química en la Universidad Khalifa. Según ha dicho, no ha tenido “ningún tipo de problema, ni siquiera efectos secundarios pequeños”.

“En Emiratos se hizo una gran parte del ensayo clínico en fase III a 30 mil voluntarios. Ha sido un lugar muy bueno para probarla debido a la diversidad” de personas que residen en el país, ha explicado, donde casi no hay personas mayores de 65 años ya que casi todos los residentes son “población extranjera”.

Aunque “la vacuna no es obligatoria para nadie”, Rodríguez ha dicho que “se han definido unos grupos de prioridad iniciales”, en los que se encuentran “sanitarios y gente muy vulnerable. La demografía es muy difente” en el país en comparación con España, por lo que es un buen lugar para probarla, ha insistido.

Según ha dicho, le pusieron la vacuna en “un centro de congresos” que sería como la feria de muestras de Madrid, Ifema, “muy organizado”. “Te informan y luego hay un seguimiento de los efectos secundarios. En un par de semanas te dan la segunda cita”.

Este español en Abu Dabi no tiene “dudas de que se han hecho las cosas bien. No tengo dudas para nada”. Además, ha señalado que debido a la pandemia este año no va a celebrar la Navidad en España. “Haremos una burbuja con otra familia” allí.

Hasta el momento Sinopharm desarrolla dos vacunas distintas: una en consorcio con el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan y otra con el Instituto de Productos Biológicos de Pekín. Ambas se han estado utilizando en China en casos especiales desde agosto, principalmente entre personal sanitario y militar y diplomáticos empleados en el extranjero. Los ensayos clínicos de las vacunas de Sinopharm se han llevado a cabo en Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Egipto, Jordania, Perú y Argentina.